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▲10月4日凌晨0時至今（5）上午8時許，累積雨量前5名。（圖／中央氣象署網站）

▲鄭明典說明金山、東北角和北海岸下暴雨的原因。（圖／鄭明典臉書）

▲高空天氣圖可見，高空槽接近，形成類似「梅雨期」的高空氣流型態。（圖／鄭明典臉書）

山陀兒颱風雖然在昨（4）天清晨雖然在高雄上空減弱為熱帶性低氣壓，但基隆、北海岸一帶卻下起暴雨，多處道路嚴重淹水受阻。新北市金山區的三和觀測站，24小時累積雨量更是飆破600毫米。前中央氣象局長鄭明典分析原因，指出台灣上空出現「分流」流場的強對流發展，有點梅雨的氣息。根據氣象署24小時累積雨量資訊，從昨（4）凌晨0時至今（5）早8時30分許，數據顯示新北市金山區三和測站累積雨量最高，達614.5毫米，石門區富貴角測站521.5次之，陽明山鞍部測站482.0毫米排第三。從區域來看金山、萬里、三芝、石門區的降雨都是紫色的「超大豪雨」等級。山陀兒在南部上空減弱為熱帶性低氣壓，為何金山、基隆等台灣東北角與北海岸地區會降下暴雨？鄭明典在臉書以2張圖分析北海岸雨型概況。鄭明典指出，由於東南季風增強，推著山陀兒颱風持續向西走，後在菲律賓東側轉往西北，此時與「繞台灣氣流」輻合，並與「東北季風」相遇，因此在台灣東北部海面產生持續對流，帶來持續性降雨。從另一高空天氣圖（200百帕）來看。鄭明典表示，南亞反氣旋隨著季節轉換南移，但有高空槽接近，形成類似「梅雨期」的高空氣流型態，形成有利對流的「分流」流場，提供了強烈中尺度對流雲簇發展的條件。鄭明典也分享氣象署「山陀兒的最後一天」衛星雲圖，只見影片中山陀兒颱風在南部上空消失，隨後在台灣北端「重生」，十分詭異。網友紛紛留言：「感覺颱風進入大武山的飛雷神之術傳送門後，在基隆外海出現了。」、「陀兒分身跑到東北角去了」、「在高雄消失，卻在基隆重生」。