開心週末加上即將迎接10/10國慶日！出遊走走的同時，各大超商也推出咖啡限定優惠，今（5）日美廉社美式、拿鐵買一送一，萊爾富指定支付方式也有美式、拿鐵買一送一；7-11國慶日推出美式咖啡買10送10、濃萃拿鐵25杯1010元；全家一日限定優惠，明（6）日單品美式、拿鐵寄杯買6送6。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月4日至10月6日
◾特大和風葛粉抹茶拿鐵、和風葛粉焦糖瑪奇朵2杯99元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯88元，約6.6折（原價75元、特價44元）
📍APP｜9月30日至10月6日
◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買10送6，6.3折（原價70元、特價44元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾冰精品生椰厚拿鐵／冰精品燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍APP｜10月6日至10月10日
◾濃萃美式買10送10，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾任選32杯1010元，5.8折（原價55元、特價32元）
◾黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選25杯1010元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾經典純奶茶/純奶青任選32杯1010元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾大杯精品拿鐵14杯1010元，6.5折（原價110元、特價72元）
📍門市｜10月2日至10月15日
◾濃萃美式/濃萃拿鐵任選第2件7折
◾所長茶葉蛋第2件只要10元
◾哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品第2件6折
📍門市｜10月9日至10月13日
◾哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品任選4件299元，OPENPOIN會員以OPENPOINT錢包、icashPAY、iCASH2.0購買活動品項享滿額立折滿500現折50優惠。
📍門市｜10月2日至10月29日
◾X-POWER能量飲料(59元/瓶)買一送一
◾PH9.0鹼性離子水第2件5折
◾統一H2O純水1500ml兩瓶39元
◾統一麥香375ml全系列第2件9元
◾舒跑運動飲料、每朝健康綠茶全系列任選第二件5折 (價低者折)
◾健達繽紛樂憑代收收據優惠任2件65元
🟡全家便利商店
📍門市｜10月2日起至10月6日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾特大杯冰4水果茶第2杯10元，6.5折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰凍凍好喝奶茶，6.5折（原價65元、特價38元）
📍門市｜10月4日起至10月6日
◾WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾可口可樂纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾悅氏Light鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
📍APP｜10月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品咖啡任選2杯99元
單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品咖啡2杯119元
大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍門市｜10月2日至10月29日
◾特濃咖啡／卡布奇諾任2杯89元
🟡萊爾富
📍門市｜10月5日至10月27日10:00
至14:00（每週六、日）
◾大杯美式特價29元，6.4折（原價45元、特價29元）
◾大杯拿鐵特價29元，5.3折（原價55元、特價29元）
◾指定便當/麵類全品項特價49元
📍門市｜9月18日至12月31日（限聯邦信用卡／金融卡，可寄杯）
◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡美廉社
📍門市｜10月4日至10月6日
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜9月19日至10月15日（可寄杯）
◾大杯經典美式買8送10，（原價45元、特價20元）
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📍門市｜10月4日至10月6日
◾特大和風葛粉抹茶拿鐵、和風葛粉焦糖瑪奇朵2杯99元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯88元，約6.6折（原價75元、特價44元）
📍APP｜9月30日至10月6日
◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買10送6，6.3折（原價70元、特價44元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾冰精品生椰厚拿鐵／冰精品燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍APP｜10月6日至10月10日
◾濃萃美式買10送10，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾任選32杯1010元，5.8折（原價55元、特價32元）
◾黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選25杯1010元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾經典純奶茶/純奶青任選32杯1010元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾大杯精品拿鐵14杯1010元，6.5折（原價110元、特價72元）
📍門市｜10月2日至10月15日
◾濃萃美式/濃萃拿鐵任選第2件7折
◾所長茶葉蛋第2件只要10元
◾哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品第2件6折
📍門市｜10月9日至10月13日
◾哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品任選4件299元，OPENPOIN會員以OPENPOINT錢包、icashPAY、iCASH2.0購買活動品項享滿額立折滿500現折50優惠。
📍門市｜10月2日至10月29日
◾X-POWER能量飲料(59元/瓶)買一送一
◾PH9.0鹼性離子水第2件5折
◾統一H2O純水1500ml兩瓶39元
◾統一麥香375ml全系列第2件9元
◾舒跑運動飲料、每朝健康綠茶全系列任選第二件5折 (價低者折)
◾健達繽紛樂憑代收收據優惠任2件65元
🟡全家便利商店
📍門市｜10月2日起至10月6日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾特大杯冰4水果茶第2杯10元，6.5折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰凍凍好喝奶茶，6.5折（原價65元、特價38元）
📍門市｜10月4日起至10月6日
◾WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾可口可樂纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾悅氏Light鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
📍APP｜10月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品咖啡任選2杯99元
單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品咖啡2杯119元
大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍門市｜10月2日至10月29日
◾特濃咖啡／卡布奇諾任2杯89元
🟡萊爾富
📍門市｜10月5日至10月27日10:00
◾大杯美式特價29元，6.4折（原價45元、特價29元）
◾大杯拿鐵特價29元，5.3折（原價55元、特價29元）
◾指定便當/麵類全品項特價49元
📍門市｜9月18日至12月31日（限聯邦信用卡／金融卡，可寄杯）
◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡美廉社
📍門市｜10月4日至10月6日
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜9月19日至10月15日（可寄杯）
◾大杯經典美式買8送10，（原價45元、特價20元）