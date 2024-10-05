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▲7-11「超值五六日」10月4日至10月6日開跑。（圖／業者提供）

▲10月2日至10月15日推出CITY CAFE濃萃美式與濃萃拿鐵任選第2件7折。（圖／7-11提供）

▲全家會員限定！大杯特濃美式、好喝奶茶、水果茶同品項第二杯10元。（圖／全家提供）

▲「全家康康5」自10月4日至10月6日限時3天。（圖／業者提供）

▲全家10月6日將有一日限定的咖啡優惠，單品美式、單品拿鐵買6送6。（圖／全家提供）

▲即日起至10月29日，單品咖啡任選2杯99元。（圖／全家提供）

▲特濃咖啡／卡布奇諾任2杯89元。（圖／全家提供）

▲萊爾富Happy Hour 指定假日的每週六、日推出指定便當與指定咖啡享限時優惠最低29元起。（圖／業者提供）

▲使用指定支付方式，天天於萊爾富購買指定咖啡品項，贈同品項咖啡兌換券乙張。（圖／取自聯邦銀行）

▲美廉社濃萃系列美式或拿鐵同品項買1送1。（圖／美廉社提供）

▲經典美式大杯買8送10，原價45元、特價20元。（圖／美廉社提供）

開心週末加上即將迎接10/10國慶日！出遊走走的同時，各大超商也推出咖啡限定優惠，今（5）日美廉社美式、拿鐵買一送一，萊爾富指定支付方式也有美式、拿鐵買一送一；7-11國慶日推出美式咖啡買10送10、濃萃拿鐵25杯1010元；全家一日限定優惠，明（6）日單品美式、拿鐵寄杯買6送6。◾特大和風葛粉抹茶拿鐵、和風葛粉焦糖瑪奇朵2杯99元，5.6折（原價90元、特價50元）◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯88元，約6.6折（原價75元、特價44元）◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買10送6，6.3折（原價70元、特價44元）◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾冰精品生椰厚拿鐵／冰精品燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）◾濃萃美式買10送10，5折（原價50元、特價25元）◾濃萃拿鐵25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯卡布奇諾任選32杯1010元，5.8折（原價55元、特價32元）◾黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選25杯1010元，6.2折（原價65元、特價40元）◾經典純奶茶/純奶青任選32杯1010元，6.4折（原價50元、特價32元）◾大杯精品拿鐵14杯1010元，6.5折（原價110元、特價72元）◾濃萃美式/濃萃拿鐵任選第2件7折◾所長茶葉蛋第2件只要10元◾哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品第2件6折◾哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品任選4件299元，OPENPOIN會員以OPENPOINT錢包、icashPAY、iCASH2.0購買活動品項享滿額立折滿500現折50優惠。◾X-POWER能量飲料(59元/瓶)買一送一◾PH9.0鹼性離子水第2件5折◾統一H2O純水1500ml兩瓶39元◾統一麥香375ml全系列第2件9元◾舒跑運動飲料、每朝健康綠茶全系列任選第二件5折 (價低者折)◾健達繽紛樂憑代收收據優惠任2件65元◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾特大杯冰4水果茶第2杯10元，6.5折（原價65元、特價38元）◾特大杯冰凍凍好喝奶茶，6.5折（原價65元、特價38元）◾WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾可口可樂纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾悅氏Light鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折◾中杯單品咖啡任選2杯99元單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）◾大杯單品咖啡2杯119元大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）◾特濃咖啡／卡布奇諾任2杯89元◾大杯美式特價29元，6.4折（原價45元、特價29元）◾大杯拿鐵特價29元，5.3折（原價55元、特價29元）◾指定便當/麵類全品項特價49元◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾大杯經典美式買8送10，（原價45元、特價20元）