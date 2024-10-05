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NBA季前熱身賽即將開打，洛杉磯湖人將在早上10：30與明尼蘇達灰狼進行交手，湖人主帥JJ Redick表示，這一場LeBron James和Anthony Davis都將缺陣，以給他們更多的休息時間，而身體有傷的Cam Reddish，儘管復健有進展，但今天也不會上。至於「皇子」Bronny James則有機會迎來自己在NBA熱身賽的首秀。Redick受訪時表示，James和Davis今夏代表美國男籃參加巴黎奧運會，近期也參加了球隊的訓練營，今天會讓他們休息恢復。不過詹皇這場比賽應該會在場邊，給予自己的兒子一些指導，就像過去在高中、AAU和大學比賽時那樣。Bronny今天有機會代表湖人出戰，他受訪時說：「當然，我會感到一些緊張，這是肯定的。但我很興奮能上場學習，向那些在我面前打球的人學習。如果我有機會展示自己的球技，我會盡我所能做到最好。」「現在我們（和父親）是隊友了，所以，我們會更多討論比賽和與其相關的事情。是的，我已經準備好了。」Bronny如此說道。