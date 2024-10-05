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本月3日上午，台北市中山區民生東路二段某超商前，發生50歲魏姓男子遭利器刺傷事件，卻因他酒醉無法表達事發原因，路人見狀後協助報案。警方調閱監視器漏夜追查，鎖定1名拾荒老翁涉有重嫌，昨日已將人逮捕到案，訊後依殺人未遂、傷害罪嫌移送法辦。警方調查，魏男家住新北市三重區，平日以打零工維生，3日清晨6時許，他身穿工地反光背心、攜帶工地安全帽出門，搭乘公車到台北市中山區合江街，下車改採步行朝民生東路二段前進，在頸部遭刺受傷出血後，先是聯繫家人後，虛弱地呆坐在超商騎樓前，被熱心民眾發現受傷後報案。院方發現魏男左側頸部傷口長約5公分、深約2公分，因傷口不平整，且殘留零星玻璃碎片，研判遭鋒利玻璃品劃傷，由於魏男受傷位置影響呼吸，昨晚院方將他轉入加護病房，以維持呼吸順暢，經一夜治療後狀況回穩，面對警詢問仍無法說話，但已可點頭示意，並否認喝酒情事。警方調閱監視器，發現魏男在案發前只跟1名撐傘民眾及1名拾荒者擦身而過，因監視器距離較遠，尚無法確認魏男是否與人發生衝突。經循線追查後，發現涉案者為62歲陳姓老翁，居無定所、行蹤不定，經常遊蕩於台北市大同區，案發後將腳踏車停放在中山區錦州街巷弄獨自離去。警方昨日下午在重慶北路、民生西路口發現陳男身影，立即上前攔查逮人，經初步了解，雙方行進間疑有肢體擦撞引起糾紛所致，因認為對方試圖對他不利遂反擊。由於魏男家屬已提起告訴，全案訊後依傷害、殺人未遂罪移送偵辦。