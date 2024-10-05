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▲老詹和老詹兒子同場出賽：湖人球季開幕戰10月23日主場對灰狼，這場比賽「老詹」LeBron James和兒子Bronny James會同場出賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲紐約尼克在開季前1個月，發動交易換來明尼蘇達灰狼的Karl-Anthony Towns，堪稱本季最大筆交易，同時展現球團高層新賽季力拚總冠軍的決心。（圖／美聯社／達志影像）

▲Stephen Curry跟湖人「老詹」LeBron James一樣油箱還有很多油，勇士今夏沒能搶下另一個球星，但補了三個重要角色球員Buddy Hield+Kyle Anderson+De’Anthony Melton，勇士還是重返打進季後賽，並在季後賽打出更多驚喜。（圖／美聯社／達志影像）

▲奧克拉荷馬雷霆以「SGA」Shai Gilgeous-Alexander領軍，新球季有機會獨步西區。（圖／美聯社／達志影像）

2024-25 NBA球季季前熱身賽即將在11月5日開打，你一定要知道的10件事。今天共有3場比賽要打：丹佛金塊出戰波士頓塞爾提克、猶他爵士對上澳洲職籃的新西蘭破壞者、洛杉磯湖人交手明尼蘇達灰狼。1、 老詹和老詹兒子同場出賽：湖人球季開幕戰10月23日主場對灰狼，這場比賽「老詹」LeBron James和兒子Bronny James會同場出賽，但新賽季大多數時間Bronny James都會在NBA發展聯盟磨練。NBA父子檔同隊出賽歷史一刻，不管你是好奇還是看衰Bronny James，全世界都愛看想看一定要看。2、Paul George在76人只是三當家：當Paul George只能做為76人隊三當家，不難想見76人今年球星陣容有多可怕，Paul George甘之如飴。「Tyrese Maxey是天生領袖，他與生俱來這樣的天賦和領導能力」Paul George不愧老江湖，加入76人還沒打一場球就先吹一下年輕隊友。76人今年很有搞頭。2、 雷霆是西區最完整球隊：雷霆今年夏天換來出色防守3D Alex Caruso，同時用三年8700萬美元簽下七呎防守苦工+籃板手Isaiah Hartenstein，補後場防守+補內數高度和籃板+二波進攻，陣容更完整防守更沒有漏洞。雷霆上季57勝西區第一，今年雷霆戰績至少58勝上看60勝。4、塞爾提克在東區依舊無解存在：衛冕軍塞爾蒂克季前熱身賽第一戰打金塊，塞爾提克107：103力克金塊，三分跳投大隊塞爾蒂克三分球出手61次，兩分球只出手37次。塞爾提克三分命中率3成28投進20個三分球，全隊都在玩跳投但還能贏球，這很有趣。5、尼克有可能打出東區：尼克季前做了今年NBA最震撼一筆交易，送出Donte DiVincenzo+Juliua Randle+一首輪籤，換來灰狼七呎中前鋒Karl-Anthony Towns，補上尼克爭冠最重要拼圖禁區長人+防守+高度+進攻牽制力。6、Stephen Curry還有很多油：勇士季前預測被排在西區第6-第8，戰力、競爭力比湖人更好一些，勇士上季46勝36敗沒能打進西區八強季後賽，湖人上季47勝透過附加賽拿下西區第七種子打進季後賽。勇士後衛Stephen Curry跟湖人「老詹」LeBron James一樣油箱還有很多油，勇士今夏沒能搶下另一個球星，但補了三個重要角色球員Buddy Hield+Kyle Anderson+De’Anthony Melton，勇士還是重返打進季後賽，並在季後賽打出更多驚喜。7、Anthony Davis成為湖人大當家：老詹沒有退位，他還是湖人節奏主導者和第一持球點，但湖人打法和團隊都會在新教練JJ Redick帶領下做出調整，「AD」Anthony Davis會正式成為湖人大當家，在攻防、戰術和關鍵球圍繞AD建立新湖人。8、東冠預測：東冠塞爾提克，足夠球星+深厚天賦+完整陣容讓塞爾蒂克很難被擊敗，這支三分跳投大隊今年有可能會投得更瘋更多。塞綠主要對手76人、公鹿、尼克都很難纏，今年東區變數會很大。9、西冠預測：西冠就是雷霆，金塊、灰狼都流失主力和天賦，戰力衰退，也都很難在季後賽扳倒雷霆。雷霆潛在敵人有三，太陽、勇士、湖人，鵜鶘、國王、火箭、灰熊都還不成氣候。10、總冠軍預測：季前最保守安全預測就是東區塞爾提克vs.西區雷霆打總冠軍賽，這兩支球隊都是目前分區最好球隊，陣容和上季例行賽戰績很有說服力。今年總冠軍是雷霆，儘管我認為塞爾提克和雷霆最終都很難奪冠， NBA這個世代很難衛冕，西區太陽勇士湖人都不能忽視，東區尼克公鹿76人都很有實力。