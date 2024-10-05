MLB美國職棒洛杉磯道奇當家明星一壘手「自由人」Freddie Freeman，上週在面對教士隊的比賽上，在跑壘過程中不慎扭傷腳踝，出現翻船情況，隨後也隨即被攙扶下場。而Freeman原先預期將要缺陣一個月左右時間，如今有望能夠提前傷癒復出，稍早道奇主帥Dave Roberts談到他的狀態時則表示，「Freeman現在的感覺一天比一天好，我期待他能夠回到先發陣容。」
Freeman上週對陣教士 不慎扭傷右腳
Freddie Freeman日前在9月27日對陣教士隊的比賽上，在跑壘時不慎扭傷右腳踝，也導致他最終連續缺席球隊例行賽對陣落磯隊的3場比賽。
關於自身右腳踝的傷勢，Freddie Freeman稍早受訪時則表示：「有人告訴我這樣的傷勢可能需要4到6週才能完全康復，但我在一週左右的時間內，就做到了這一點。我對醫務人員的感謝不言而喻，我以前從未扭傷過腳踝，所以這真的很艱難。」
「我今天的感覺很好，我的跑步速度雖然有點慢，但我想每個人都能看到我現在的表現，我已經正在為對陣教士隊系列賽的第一場比賽，做足萬全準備。」Freddie Freeman如此說到。
主帥對Freeman現今狀態滿意 稱對他回歸感到樂觀
道奇主帥Dave Roberts稍早也談到Freeman的狀況，他則表示，「他現在的狀態一天比一天好，我期待他能夠先發，現在我們也對他的回歸感到樂觀。最終結果我們會在明天知道，但如果沒有的話，我們則將讓Max Muncy去鎮守一壘。」
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Freddie Freeman日前在9月27日對陣教士隊的比賽上，在跑壘時不慎扭傷右腳踝，也導致他最終連續缺席球隊例行賽對陣落磯隊的3場比賽。
關於自身右腳踝的傷勢，Freddie Freeman稍早受訪時則表示：「有人告訴我這樣的傷勢可能需要4到6週才能完全康復，但我在一週左右的時間內，就做到了這一點。我對醫務人員的感謝不言而喻，我以前從未扭傷過腳踝，所以這真的很艱難。」
「我今天的感覺很好，我的跑步速度雖然有點慢，但我想每個人都能看到我現在的表現，我已經正在為對陣教士隊系列賽的第一場比賽，做足萬全準備。」Freddie Freeman如此說到。
主帥對Freeman現今狀態滿意 稱對他回歸感到樂觀
道奇主帥Dave Roberts稍早也談到Freeman的狀況，他則表示，「他現在的狀態一天比一天好，我期待他能夠先發，現在我們也對他的回歸感到樂觀。最終結果我們會在明天知道，但如果沒有的話，我們則將讓Max Muncy去鎮守一壘。」