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MLB美國職棒洛杉磯道奇當家明星一壘手「自由人」Freddie Freeman，上週在面對教士隊的比賽上，在跑壘過程中不慎扭傷腳踝，出現翻船情況，隨後也隨即被攙扶下場。而Freeman原先預期將要缺陣一個月左右時間，如今有望能夠提前傷癒復出，，也導致他最終連續缺席球隊例行賽對陣落磯隊的3場比賽。關於自身右腳踝的傷勢，Freddie Freeman稍早受訪時則表示：「。我對醫務人員的感謝不言而喻，我以前從未扭傷過腳踝，所以這真的很艱難。」「我今天的感覺很好，我的跑步速度雖然有點慢，但我想每個人都能看到我現在的表現，。」Freddie Freeman如此說到。道奇主帥Dave Roberts稍早也談到Freeman的狀況，他則表示，「最終結果我們會在明天知道，但如果沒有的話，我們則將讓Max Muncy去鎮守一壘。」