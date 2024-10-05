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▲Linda（廖語晴）素顏逛大買場，美貌依舊在線。（圖／Linda IG）

▲Linda（廖語晴）淡出螢光幕前將近10年，今年回台灣宣布會推出Podcast節目及YouTube頻道。（圖／Linda IG）

曾以歌手身分出道的女星Linda（廖語晴），「秀泰影城千金」的身分經常成為討論焦點，2015年後她逐漸淡出演藝圈，專注於家族事業的經營，之後無預警地宣布結婚，迎來雙胞胎的誕生，鮮少在螢光幕前露面，今（4）日她罕見地在社群平台上分享了生活自拍照，並透露了已經搬回台灣的消息，表示因為要讓小孩回台灣學中文，至少會待到孩子小學畢業，也感嘆在台灣育兒日常每天都像颱風，貴為千金的她，貼文充滿了生活的煙火氣，吸引粉絲網友們關注。Linda在臉書和IG上同步分享了搬回台灣後的育兒點滴，在曬出的照片中可以看到，Linda穿著簡單的T恤，素顏現身大賣場，皮膚看起來緊緻光滑，儘管沒有濾鏡修飾，仍然展現出良好的狀態，完全看不出她已經43歲。她的文中提到：「在台灣育兒每天就像颱風過境，真的來了颱風，生活還是繼續走。搬回台灣，一天可以來回大賣場跟生活百貨好多次了。」雖然身為秀泰千金，但Linda的生活還是很接地氣，她感嘆：「一下要要修水龍頭、一下又要寫功課。 賣場回家後，繼續分裝、標日期，為的就是每個月控制好生活開銷，維持健康的生活品質。說走就走的旅行好像離我很遙遠。」看了Linda的貼文，網友們這才知道她已經搬回台灣，紛紛留言寫下：「哇！竟然搬回來了，歡迎回來Linda姐」、「搬回台灣，這樣就有更多影片可以看」、「Linda期待再聽到你唱歌，你唱歌好好聽、跳舞也好好看，期待再出單曲唷。」還有粉絲問她：「不回美國了嗎？那開始上電視了，唱歌給我們聽」，Linda則透露因為要讓小孩回台灣學中文，至少要把小學讀完。Linda在2002年以歌手身分出道，推出過3張專輯，也演過不少戲劇作品，包含《白色巨塔》、《櫻野三加一》、《飛行少年》等等。2015年她淡出娛樂圈，專心接管家族事業，並嫁給了美籍韓裔律師，育有一對雙胞胎兒子，之後一家人定居海外，生活十分低調。直到今年，她透露已悄悄搬回台灣，並計劃推出Podcast節目及經營YouTube頻道，令不少粉絲對她的回歸倍感期待。