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▲孫芸芸20年前登上《康熙來了》的畫面，被小紅書網友翻出來討論。（圖／康熙好經典YouTube）

▲不少網友認為孫芸芸的臉變瘦了，嬰兒肥完全消風。（圖／小紅書）

▲孫芸芸（左）和女兒廖思惟（右）合照，比起母女更像是「姊妹」。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲孫芸芸至今依舊是時尚、貴氣的代名詞。（圖／孫芸芸IG）

「台灣第一名媛」孫芸芸不僅家世顯赫，逆齡的美貌和出挑的氣質也一直是外界關注焦點。今年已經46歲的孫芸芸和老公育有一雙寶貝兒女，但她本人身材依舊相當纖細，體態、肌膚都保養的很不錯。近日小紅書上就有網友挖出孫芸芸2004年參加節目《康熙來了》片段，意外發現孫芸芸年輕時的外型和現在有點差距，讓粉絲訝異直呼：「完全不是同一張臉」。孫芸芸20年前曾登上小S（徐熙娣）、蔡康永主持的綜藝談話節目《康熙來了》，當時才26歲的她，已經是兩個小孩的媽媽，但身材依舊相當苗條，臉上也充滿膠原蛋白，有點「嬰兒肥」的臉頰讓她看起來比實際年齡更加年輕；近日該片段更被中國網友挖出來，放到小紅書上討論。網友看了孫芸芸年輕時的外型，紛紛驚訝留言討論：「啊！她跟現在完全不是同一張臉」、「變化太大了，現在都沒腮幫子了」、「嬰兒肥沒了，臉變長了啊，脂肪都沒了」、「以前對比現在感覺兩頰的骨頭都沒了」、「孫以前是方臉啊，後面變尖臉了」。不少人都認為孫芸芸如今的臉頰消瘦許多，和20年前的臉型根本不一樣，但也有網友認為孫芸芸的談吐、個性根本沒變，還是很有氣質，「有錢人真的很自信，羨慕人家的自信」、「這個頭髮隨興又時髦，感覺好好看，而且很自然」、「她這時候太可愛了」、「我當年一直get不到孫芸芸的美，現在步入社會多年才發現，這種滋養在財富裡的少婦，氣質、談吐舉止真的與眾不同」。翻看孫芸芸的社交帳號，她和53歲的丈夫、微風集團董事長廖鎮漢感情依舊很甜蜜，孫芸芸的女兒廖思惟（Trinity）如今也已24歲，和媽媽一樣擁有姣好的外型和完美的身材，母女二人經常曬出合照或是共同拍攝雜誌寫真，看起來宛如姐妹。近年來，孫芸芸仍活躍於貴婦圈、時尚圈，微風少奶奶的地位屹立不搖。