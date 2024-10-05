山陀兒颱風所帶來的直接或間接影響，在昨天晚上終於告了段落！根據氣象粉專天氣風險指出，類似的天氣可望持續到週日，不過下週一起隨著新一波東北季風南下，迎風面地區又會容易有降雨發生，一路濕到國慶日（10日），且北台灣高溫掉到2字頭，中南部高溫仍有攝氏32度至33度，且陽光相對比較明顯，感受上會比較熱一些。
氣象粉專天氣風險指出，今（5）日臺灣附近的大氣環境會相對單純很多，主要受北方大陸冷高壓東移出海後所帶來的迴流偏東風影響，東北部及恆春半島地區會有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、南部地區可能有熱對流雲系發展帶來局部短暫陣雨或雷雨，仍然要留意有瞬間較大雨勢機會。
氣溫方面各地相較前幾天都會回溫一些，白天高溫普遍可達攝氏30至33度，早晚低溫大約攝氏24至25度，已經是早晚溫差比較大的季節，提醒大家早出晚歸留意氣溫變化。
下週一起變天，國慶日迎風面有降雨
類似的天氣可望持續到週日，下週一（7日）開始再度有變化出現。隨著新一波東北季風南下，迎風面地區又會容易有降雨發生，北部、東半部地區轉多雲或陰並有局部短暫陣雨，中南部地區則是晴到多雲午後有局部短暫雷陣雨，由於氣溫還未明顯降低，要留意可能還是會有瞬間較大雨勢發生，類似的天氣型態可能一直延續到國慶日，但水氣有機會逐漸減少，降雨頻率降低或範圍縮小、雨量減少。
氣溫方面，各地早晚低溫變化不大一樣、維持在攝氏24至25度左右，白天高溫會有明顯的南北差異，北部高溫降至攝氏28至30度，中南部還是可以達到32至33度，且陽光相對比較明顯，感受上會比較熱一些。
下週五到週末（11日至13日）期間東北季風有減弱趨勢，東北部、東半部至恆春半島等迎風面地區雲量偏多並有局部短暫陣雨機會，西半部地區則是晴到多雲午後有局部短暫雷陣雨。在遠方的熱帶洋面可能還會有熱帶系統發展，不過目前的預報沒有接近臺灣的機會。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣溫方面各地相較前幾天都會回溫一些，白天高溫普遍可達攝氏30至33度，早晚低溫大約攝氏24至25度，已經是早晚溫差比較大的季節，提醒大家早出晚歸留意氣溫變化。
下週一起變天，國慶日迎風面有降雨
類似的天氣可望持續到週日，下週一（7日）開始再度有變化出現。隨著新一波東北季風南下，迎風面地區又會容易有降雨發生，北部、東半部地區轉多雲或陰並有局部短暫陣雨，中南部地區則是晴到多雲午後有局部短暫雷陣雨，由於氣溫還未明顯降低，要留意可能還是會有瞬間較大雨勢發生，類似的天氣型態可能一直延續到國慶日，但水氣有機會逐漸減少，降雨頻率降低或範圍縮小、雨量減少。
氣溫方面，各地早晚低溫變化不大一樣、維持在攝氏24至25度左右，白天高溫會有明顯的南北差異，北部高溫降至攝氏28至30度，中南部還是可以達到32至33度，且陽光相對比較明顯，感受上會比較熱一些。
下週五到週末（11日至13日）期間東北季風有減弱趨勢，東北部、東半部至恆春半島等迎風面地區雲量偏多並有局部短暫陣雨機會，西半部地區則是晴到多雲午後有局部短暫雷陣雨。在遠方的熱帶洋面可能還會有熱帶系統發展，不過目前的預報沒有接近臺灣的機會。