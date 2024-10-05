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▲紐約洋基陣中除了球星「法官」Aaron Judge與Juan Soto之外，其他人攻擊指數OPS皆都不超過0.800，存在一定劣勢。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸確定主投分區系列賽G1，並抱著必勝的決心要幫助道奇奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒洛杉磯道奇、紐約洋基2支豪門球隊，本賽季例行賽表現皆相當優異，最終分別拿下美聯東區、國聯西區龍頭，也順利直接挺進到分區系列賽。不過洋基與道奇也並非完全沒有弱點，稍早大聯盟官網記者Manny Randhawa則撰文指出2隊的最大劣勢，紐約洋基本賽季例行賽最終以94勝68敗成績作收，名列美聯頭號種子，分區系列賽將與在外卡戰上擊敗金鶯的堪薩斯皇家交手。而大聯盟官網記者Manny Randhawa稍早則表示，洋基當家重砲「法官」Aaron Judge與Juan Soto的連線，絕對是聯盟當中最可怕的組合之一，至於洛杉磯道奇目前陣容當中最大的劣勢在哪，其實就連球迷也能看得出來，那就是道奇的先發陣容實在令人擔心，Randhawa對此則表示，「今年道奇打線除了Mookie Betts與Freddie Freeman以外，最恐怖的莫過於大谷翔平。至於道奇分區系列賽首戰面對教士，將改為推派日籍投手山本由伸上陣，稍早山本則表示，自己是在昨天練球前收到這項消息，「總教練親自告訴我這件事，那時我聽到時是有點驚訝，但我覺得這樣很好，我也還有時間調整我的訓練課表。我會盡我的全力