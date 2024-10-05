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檢廉持續偵辦京華城弊案，台北市議員許淑華4日在議會中提案，要求京華城停工，並獲得跨黨派支持；她批評，台北市長蔣萬安軟弱無能，對於京華城案沒有實質作為，呼籲蔣市府不能再坐以待斃，才能挽回市民對台北市政府的信任。許淑華在臉書表示，這段期間只要提到台北市，無人不聯想到台北市前市長柯文哲與京華城的大弊案，目前，柯文哲、彭振聲、沈慶京等人因涉嫌貪污而遭到羈押，但令人不解的是，京華城的改建工程依然如火如荼地進行中。許淑華提到，每次市府被問到該不該停工，卻一直敷衍說，「必須有違法，違法仍需法院認定」，但北院裁定羈押的理由書寫得很清楚，柯文哲增加史無前例的特權容積率給京華城，「違背法令，竟仍執意為之，貫徹意志，迥然若揭」，法院也認為，這些額外的容積獎勵明顯違法，「如果這不算違法，什麼才算違法？」許淑華直言，一般市民爭取都更「1坪換1坪」相當困難，反觀財團「1坪土地可蓋8.4坪房屋」，獲利高達上百億，即便違法，市政府竟仍允許施工，所有台北市民怎麼可能接受？許淑華批評，蔣萬安的軟弱無能，對於京華城案沒有實質作為，永遠是「再研議」，難怪近期的縣市長滿意度調查中，台北市淪落至倒數第五，極為難堪。許淑華表示，要感謝跨黨派議員同仁們對提案的支持，面對是非正義，應該不分黨派站出來，跟市民站在一起，她也鄭重要求蔣市府不能再坐以待斃，才能挽回市民對台北市政府的信任。