去年金馬獎中，資深演員陳慕義憑藉電影《老狐狸》榮獲最佳男配角獎。然而因為政治立場鮮明，外界猜測他似乎因此遭到封殺，導致長期沒有接到新戲。昨（5）日他突然在社群平台上發文感慨，感謝得獎後為他安排工作的新經紀人，並在文章最後寫道：「我終於不再是一個人了。」這句話被部分人解讀為在暗酸最近入圍金鐘視帝的吳慷仁，因為吳慷仁近期宣布簽約中國經紀公司時，也說過「不再是一個人了」，網友笑翻直呼這是「高級酸」。
吳慷仁宣告不再是一個人 陳慕義：自己要承擔
一直沒有經紀人的吳慷仁，日前宣布與中國經紀公司壹心娛樂簽約進軍中國市場，喊話「不再是一個人」，對此，陳慕義回應說：「他自己做的事情自己承擔，任何人做任何事，我覺得我們台灣要學會去尊重別人，去談他是真的沒有必要。」他認為一個人的決定沒有那麼嚴重，不會對台灣這塊土地造成任何影響。
不看好吳慷仁進軍中國 坦言帥哥美女太多
吳慷仁簽約後，恰巧碰上中國十一國慶，他在微博上轉發了慶賀貼文，然而並沒有明確寫出國名，引發部分中國網友的嘲諷，也讓一些台灣人感到失望，此舉顯然是兩邊都不討好。對於吳慷仁的未來發展，陳慕義坦言：「我並不看好，因為中國有十幾億人口，帥哥美女很多。」
陳慕義也喊話：不再是一人！被猜暗酸吳慷仁
陳慕義在公開表達對時事的立場後，疑似因此遭到封殺。他昨日突在臉書上發文，回憶自己過去一直是獨立接戲，從沒考慮過聘請經紀人，現在的經紀人則是去年金馬獎得獎之後請來的，經紀人對疑似因政治立場被封殺的陳慕義表示：「你開始沒有戲接了，我來幫你接住所有的侮辱，幫你接新的演出機會。」讓他感嘆道：「我終於不再是一個人了。」似乎充滿雙關意味的一句話讓網友笑翻，被解讀是在暗諷吳慷仁，但陳慕義表示：「基本上我不太去批評，任何一個明明白白的誰啦，對我來講很不值得啦也不需要啦！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
一直沒有經紀人的吳慷仁，日前宣布與中國經紀公司壹心娛樂簽約進軍中國市場，喊話「不再是一個人」，對此，陳慕義回應說：「他自己做的事情自己承擔，任何人做任何事，我覺得我們台灣要學會去尊重別人，去談他是真的沒有必要。」他認為一個人的決定沒有那麼嚴重，不會對台灣這塊土地造成任何影響。
不看好吳慷仁進軍中國 坦言帥哥美女太多
吳慷仁簽約後，恰巧碰上中國十一國慶，他在微博上轉發了慶賀貼文，然而並沒有明確寫出國名，引發部分中國網友的嘲諷，也讓一些台灣人感到失望，此舉顯然是兩邊都不討好。對於吳慷仁的未來發展，陳慕義坦言：「我並不看好，因為中國有十幾億人口，帥哥美女很多。」
陳慕義也喊話：不再是一人！被猜暗酸吳慷仁
陳慕義在公開表達對時事的立場後，疑似因此遭到封殺。他昨日突在臉書上發文，回憶自己過去一直是獨立接戲，從沒考慮過聘請經紀人，現在的經紀人則是去年金馬獎得獎之後請來的，經紀人對疑似因政治立場被封殺的陳慕義表示：「你開始沒有戲接了，我來幫你接住所有的侮辱，幫你接新的演出機會。」讓他感嘆道：「我終於不再是一個人了。」似乎充滿雙關意味的一句話讓網友笑翻，被解讀是在暗諷吳慷仁，但陳慕義表示：「基本上我不太去批評，任何一個明明白白的誰啦，對我來講很不值得啦也不需要啦！」
更多「2024金馬入圍揭曉」相關新聞。