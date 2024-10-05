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▲吳慷仁日前簽約中國經紀公司，宣告「不再是一個人」。（圖／吳慷仁 臉書）

▲陳慕義說吳慷仁自己做的事要自己承擔，雖然對他的選擇表示尊重但並不看好。（圖／陳慕義 臉書）

▲原先沒有經紀人的陳慕義透露自己在去年金馬得獎後也開始有經紀人，喊話：「我終於不再是一個人了」。（圖／陳慕義 臉書）

去年金馬獎中，資深演員陳慕義憑藉電影《老狐狸》榮獲最佳男配角獎。然而因為政治立場鮮明，外界猜測他似乎因此遭到封殺，導致長期沒有接到新戲。昨（5）日他突然在社群平台上發文感慨，感謝得獎後為他安排工作的新經紀人，並在文章最後寫道：「我終於不再是一個人了。」這句話被部分人解讀為在暗酸最近入圍金鐘視帝的吳慷仁，因為吳慷仁近期宣布簽約中國經紀公司時，也說過「不再是一個人了」，網友笑翻直呼這是「高級酸」。一直沒有經紀人的吳慷仁，日前宣布與中國經紀公司壹心娛樂簽約進軍中國市場，喊話「不再是一個人」，對此，陳慕義回應說：「他自己做的事情自己承擔，任何人做任何事，我覺得我們台灣要學會去尊重別人，去談他是真的沒有必要。」他認為一個人的決定沒有那麼嚴重，不會對台灣這塊土地造成任何影響。吳慷仁簽約後，恰巧碰上中國十一國慶，他在微博上轉發了慶賀貼文，然而並沒有明確寫出國名，引發部分中國網友的嘲諷，也讓一些台灣人感到失望，此舉顯然是兩邊都不討好。對於吳慷仁的未來發展，陳慕義坦言：「我並不看好，因為中國有十幾億人口，帥哥美女很多。」陳慕義在公開表達對時事的立場後，疑似因此遭到封殺。他昨日突在臉書上發文，回憶自己過去一直是獨立接戲，從沒考慮過聘請經紀人，現在的經紀人則是去年金馬獎得獎之後請來的，經紀人對疑似因政治立場被封殺的陳慕義表示：「你開始沒有戲接了，我來幫你接住所有的侮辱，幫你接新的演出機會。」讓他感嘆道：「我終於不再是一個人了。」似乎充滿雙關意味的一句話讓網友笑翻，被解讀是在暗諷吳慷仁，但陳慕義表示：「基本上我不太去批評，任何一個明明白白的誰啦，對我來講很不值得啦也不需要啦！」