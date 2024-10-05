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▲洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸確定主投分區系列賽G1，並抱著必勝的決心要幫助道奇奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平的表現將很大程度地影響道奇隊，他是這一輪系列賽的關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）

2024美國職棒大聯盟季後賽持續開打，6日將開始第二階段的分區系列賽，國聯分區系列賽將由國聯西區冠軍洛杉磯道奇將對決宿敵聖地牙哥教士隊。日籍球星大谷翔平生涯首次在MLB季後賽出戰，他的表現將影響球隊打線整體發揮，道奇能否洗刷2022年被淘汰的恥辱，大谷的發揮將會是全場關注焦點。2022年，洛杉磯道奇隊在例行賽中贏得了111場比賽，但在季後賽系列賽對上教士隊卻踢到鐵板，激戰4場比賽以1：3落敗，遭到淘汰。兩年後，雙方又在分區系列賽對決。道奇隊當時沒有大谷翔平和Teoscar Hernandez，這兩人如今是球隊打線重要的組成，讓這次交手更添看頭。兩隊在近年交手充滿火藥味，已經是國聯的新宿敵組合，這組對戰將會是首輪最被關注的系列賽。Game 1: 山本由伸Game 2: Jack FlahertyGame 3: Walker BuehlerGame 4: Landon Knack山本由伸雖然是MLB新秀，但他在日本已有豐富的大賽經驗，包括在2022年日本大賽上作為一號先發主投，帶領歐力士猛牛逆轉奪冠，以及在東京奧運會上幫助日本國家隊贏得金牌，大賽經驗豐富。不過山本由伸本季因三頭肌緊繃缺席了近３個月，並且在9月的4場比賽中只投了16局，雖然他對於擔任一號先發並不陌生，但是首次在季後賽面對大聯盟打線，但G1是否扛得住，將左右系列賽勝負。Flaherty在7月交易截止日從底特律老虎隊加盟道奇隊後，這位右投在為道奇隊效力的10場先發中，總計55又1/3局的投球，自責失分率僅3.58，他是道奇隊輪值中最穩定的選手。自從第二次湯米約翰手術歸來後，Buehler就不再像以前那樣了，他以5.38的自責分率結束了常規賽。Knack本賽季在69局的投球中表現出色，但可能在淘汰賽或關門戰登板，對一名新秀來說也是沉重的壓力。教士方面，他們也有需要擔心的問題，Joe Musgrove韌帶撕裂傷，後續將動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），預計將關機休養一年，也宣告提前結束賽季。但有Michael King、達比修有和Dylan Cease等人坐鎮，教士仍有出色的輪值，3名中繼投手Jason Adam、Tanner Scott、Robert Suarez也可以提前上場來增加調度空間。教士隊是下半季戰績最好的球隊，在全明星賽後取得了43勝20敗的戰績，在國聯外卡戰中擊敗亞特蘭大勇士隊，士氣高昂。教士隊打線相比道奇也毫不遜色，Manny Machado、Fernando Tatis Jr.、Jackson Merrill、Luis Arráez、Jurickson Profar擁有足夠的火力贏得總冠軍。不過擁有大谷翔平和Mookie Betts的道奇談到打擊，可沒有怕過任何球隊。團隊本季敲出1423支安打，排名第4；敲出233發全壘打，排名第3；打擊率2成58，聯盟第4；OPS .781、OPS+ 121，皆為聯盟第一。不過最近兩季道奇隊季後賽處於6連敗當中，打線的表現和例行賽有落差是主因。這一季加入了大谷翔平，他是否能給予其他打者安定感，讓他們能夠更放鬆地穩定發揮，將會是道奇隊打擊發揮如何的關鍵。