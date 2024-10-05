我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2014年12月間，兇嫌劉男於高雄市左營區，隨機攻擊一名退休女教師，他先是持鐵鎚重擊女方頭部，之後搶走被害人身上2000元現金。（圖／翻攝畫面）

2014年間，高雄發生退休女教師命案，全案歷經10年的審理，兇嫌劉姓男子共被判處5次死刑，近日，最高法院駁回上訴，認定犯罪者可教化，維持無期徒刑的判決，全案定讞。對此，女教師家屬情緒激動，直言對司法及政府感到失望與絕望。回顧案情，2014年12月間，兇嫌劉男於高雄市左營區，隨機攻擊一名退休女教師，他先是持鐵鎚重擊女方頭部，之後搶走被害人身上2000元現金，甚至對被害人性侵，導致其最後傷重不治。案件歷經多次審理，從一審到更三審，劉男共5次被判處死刑，但在更四審時，法院認定劉男是隨機偶發的犯行，並非「情節最重大之罪」，因此改判無期徒刑。近日，最高法院駁回上訴，維持無期判決，全案定讞。受害女教師家屬表示，針對兇嫌逃死刑，對政府及司法「感到絕望」，即便法官承認罪行「罪大惡極」，最終判決卻認定犯罪者可以教化。痛批改判無期是「為了滿足廢死聯盟等少數群體的訴求」，利用大法官釋憲作為廢除死刑的最後依靠。