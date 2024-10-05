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▲呂敬來（左）和「中華料理女神」朴恩影（右）是師徒關係，兩人都有參加《黑白大廚》，被分成白湯匙、黑湯匙兩個階級。（圖／呂敬來IG）

▲呂敬來曾在其他節目上曝光自己的「韓國身分證」，國籍是「TAIWAN」。（圖／司法部TV YouTube）

韓國人氣料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》9月開播以來話題不斷，參與比賽的選手、評審各個來頭不小，其中有一名「白湯匙」的菁英廚師呂敬來有「中式料理之神」的封號，在節目上的表現可圈可點，但許多人不知道的是，呂敬來其實是台韓混血廚師，雖然他在韓國出身、長大，但仍有一定程度的中文水準；呂敬來過去在別的節目上講中文的片段也被挖出，掀起台灣網友討論。參加《黑白大廚》被分配在「白湯匙」的廚師呂敬來，是韓國中華料理界的知名大咖，今年64歲的他，在韓國擁有4家餐廳，更是首爾鉑爾曼大使酒店「紅寶閣」中餐廳的掌門人，他親傳弟子、「中華料理女神」朴恩影這次同樣也有參賽，二人在節目中的精采表現讓觀眾為之佩服。更令人訝異的是，呂敬來其實是台灣人，擁有中華民國國籍和韓國永久居留證，因為他的爸爸是在韓華僑，媽媽則是韓國人；呂敬來出生在韓國水原市，從小念華僑學校，所以中文程度也不差，雙語能夠切換自如。他過去受訪時，也曾秀出自己的韓國身分證，國籍欄位清楚寫著「台灣」。當時呂敬來也用中文流利地做自我介紹：「你好，我是韓國華僑呂敬來」，親切的台式發音，讓台灣粉絲看了也紛紛留言，「蛤，竟然」、「有機會去韓國一定要去呂老師的店長參觀消費一下」、「他很有名欸，而且我覺得他的廚藝不用節目證明啦」。台灣知名型男廚師陳鴻3日也在IG分享他和呂敬來的合照，表示兩人在一起擔任國際賽事評審時認識，他笑說當時呂敬來協助賽事翻譯溝通「成為廚藝競賽溫馨的畫面」，讓他至今印象深刻。陳鴻也說：「呂老師至今仍持有中華民國護照，50年資歷大師級人物，參賽只為提攜後輩與宣傳韓國飲食」，如此情操令人欽佩。