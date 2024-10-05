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台北地檢署偵辦京華城案，向法院聲請扣押京華城土地，已獲法院裁定准予扣押。對此，政治評論員吳靜怡今（5）日表示，「恭喜，阿北在土城滿月！滿月禮：扣押京華城的土地！」她直言，京華城弊案不僅是柯文哲的個人危機，台灣民眾黨的存在更是對台灣民主價值的重大考驗。台北地檢署偵辦京華城案，認為鼎越開發公司就前台北市長柯文哲等人涉違法圖利行為，而獲有容積獎勵率20%的不法利益新台幣111億餘元，向法院聲請扣押京華城土地，已獲法院裁定准予扣押。對此，吳靜怡表示，柯文哲用腐敗民主的手段來建立權力博弈，民眾黨寧選擇鞏固財團而挑戰民意。她說，北檢已經向法院聲請扣押京華城所在的土地，並獲准，這一舉動顯示了檢方對此案的重視與追查的決心。吳靜怡認為，柯文哲未能有效監督市政府的相關程序，反而利用手中的權力為特定利益集團服務，根據《都市計畫法》，京華城的容積獎勵是由都委會依據法定程序審議通過，但柯文哲卻在事後被指控深度介入，這種行為無疑是對民主機制的侵犯。吳靜怡說，民眾黨的反應讓人相當震驚，他們選擇站在威京集團的一方，刻意操作檢方是對柯文哲進行「司法追殺」、「羅織入罪」和「押人取供」，將檢方的偵查行為扣上濫權和政治操作的帽子，事實上，檢方扣押土地是為了保全不法所得，屬於法律程序的一部分，並不等同於定罪或濫權。吳靜怡認為，民眾黨的回應過度將法律行動政治化，刻意削弱了對司法機關的公信力，這種論述只是掩蓋背後潛藏的集體腐敗問題。吳靜怡說，柯文哲不僅沒有顯示出作為公職人員應有的負責任態度，反而試圖將自己的行為合理化，將腐敗與權力合謀視為正常，甚至可能用政黨與財團結盟，為其謀取私利，卻忽視了捍衛民眾的權益，「台灣民眾黨為台灣第三大政黨，無疑對台灣的民主發展已構成了嚴重威脅」。「蔣萬安市長，硬起來，趕快出來打球！」吳靜怡也說，在此關鍵時刻，市府必須迅速認定京華城核給840%的容積獎勵是否合法，並依行政程序法主動要求停工。吳靜怡提到，主辦聯貸的新光集團（新光銀行貸40億元、新光人壽貸35億元）面臨京華城土地禁止處分，如何在對投資人負責的態度下，選擇繼續提供資金或抽銀根呢？「京華城弊案不僅是柯文哲的個人危機，台灣民眾黨的存在更是對台灣民主價值的重大考驗」。