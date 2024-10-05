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MLB美國職棒洛杉磯道奇、紐約洋基2支豪門球隊，本賽季例行賽最終分別拿下98勝64敗、94勝68敗的成績，順利奪下美聯東區、國聯西區龍頭，也直接挺進到分區系列賽。不過對於洋基與道奇而言，不用出戰外卡戰，球隊勢必能獲得更多喘息空間，陣中傷兵也能藉由這段時間等待傷勢康復，美聯社稍早報導指出，分區系列賽前的「5天休息」，對於季後賽中的種子球隊來說，將是一個可怕的對手。能夠獲得5天的準備期，確實是一個不錯的優點，可以讓陣中傷兵有時間治癒傷病，球隊也能夠擬定更多作戰策略，但就如同美媒所說，或許也真有缺點。大聯盟在6個月的時間裡，在187天內就打滿了162場比賽，從4月到9月幾乎每天都有比賽，至於洋基隊近期是如何準備即將到來的分區系列賽，總教練Aaron Boone則表示，「球隊叫了一些小聯盟球員來參與練習，並讓陣中的打者，與未曾對決過的投手練習。而守護者隊同樣獲得5天的喘息時間，總經理Chris Antonetti談到球隊目前的狀況時則表示，「缺點是你無法以與正式比賽相同的節奏，去進行比賽。球隊為了保持狀態，在過去3天裡一直在進行模擬比賽，