颱風山陀兒近日襲台，在多處各地造成嚴重災情，交通公路局今（5）日表示，截至上午10時，道路災阻路段仍有2處、災情路段則還有1處。
2處災阻路段其中一處再新北市金山區台2甲線5K+250（八煙路段），土石坍方造成雙向阻斷，預計今日16時搶通單線雙向通行。
另一處在高雄市桃源區台20線94K+500（明霸克露橋）遭溪水沖毀50公尺河床便道，自93K至98K+700（勤和至復興路段）實施封閉管制，若無災害規模擴大，預計今下午12時搶通人行便道、傍晚18時搶通車行便道。
目前道路災情路段還有1處，位在屏東縣東港鎮台17線258K+200至261K+500（大潭路段），因沿線部分電桿傾倒，調撥北上內側車道供南下車輛行駛，視道路狀況安全無虞後再行撤除交維，預計17時排除。
公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
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另一處在高雄市桃源區台20線94K+500（明霸克露橋）遭溪水沖毀50公尺河床便道，自93K至98K+700（勤和至復興路段）實施封閉管制，若無災害規模擴大，預計今下午12時搶通人行便道、傍晚18時搶通車行便道。
目前道路災情路段還有1處，位在屏東縣東港鎮台17線258K+200至261K+500（大潭路段），因沿線部分電桿傾倒，調撥北上內側車道供南下車輛行駛，視道路狀況安全無虞後再行撤除交維，預計17時排除。
公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
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