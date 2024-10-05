「113年國慶晚會」將於今（5）日在臺北大巨蛋盛大舉行，除了可以看到巴黎奧運中華隊金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷合唱中華民國國歌及國旗歌，還包括江蕙等大牌歌手演唱。看精彩表演也不能餓到肚子，進場前或結束後建議可到目前已啟用的商場「潮美食公園GOURMET PARK」與「遠東Garden City花園綠廊」，已有多個餐飲品牌進駐，甚至還有24小時營業餐廳，再加上周邊有幾家特色小店，《NOWnews今日新聞》一次整理25家餐飲資訊，讓您一文掌握。
根據台北市觀傳局公布的消息，今晚國慶晚會規定「大巨蛋場館內當日無提供飲食販賣服務，觀眾可自備輕食入場」，因此能入場的或是想在大巨蛋旁的松菸大道「第二現場」觀看的民眾們，在晚會前後，想大快朵頤，建議可到大巨蛋旁商場，目前有已啟用的第一部分D區，這裡有一條涵蓋綠蔭休憩廊道的「潮美食公園GOURMET PARK」，首波已引進14家主題餐廳，其後陸續到位。
也有全台最美地下街大巨蛋B2「遠東Garden City花園綠廊」則是已於上個月9月26開幕，直通捷運與文化體育園區，花園綠廊共有18家品牌進駐，目前先登場約10家品牌，包含全台首店「韓國bhc炸雞」預計將在10月下旬開幕。
🔴台北大巨蛋美食推薦- 「遠東Garden City花園綠廊」
📌目前已率先登場的10家品牌：
麥當勞、 路易莎麵包（獨家店型）、亀記手搖飲、柴窯火腿製造所、滷SUSU、fanfancy+ with GiGO（全台首店）、BONNY & READ、CREMIA冰淇淋、PET PARADISE、御私藏、麥當勞。
🔴台北大巨蛋美食推薦- 「潮美食公園GOURMET PARK」
📌大巨星港式飲茶餐酒館（24小時營業）：
港式料理餐酒，地道的港式餐飲結合以茶為基底的星空調酒，讓客人在繁忙⽣活節奏裡特意放慢時間，放鬆餐酒享受。
📌TOK 盡興食光：
最懂歡聚的全日餐廳「TOK盡興食光」，獨特新亞洲風味料理搭配精選紅白酒、台灣在地精釀啤酒。
📌週末炸雞漢堡俱樂部：
打造全新精品速食品牌，主打台辣極嫩脆雞與快樂炸雞堡經典組合，搭配啤酒或汽水，絕對是台北最快樂的炸雞天堂。
📌PRESERVE：
每天提供各式各樣新鮮現烤的麵包及創新餐點，透過熱愛研發料理及對酪梨的熱情與創意，將保存自然、守護地球的理念融入在每道菜色中
📌螢火部落：
自然、露營和美食，融合原始和感性氛圍，以鑄火料理為招牌，運用露營常用的鑄鐵鍋，將新鮮的食材經由火爐的燻烤。
📌STAR HUTONG星胡同：
全球首家航空主題之燒肉餐酒料理餐廳，概念源自星宇航空的五感機艙體驗，結合同燒肉的美味堅持和 VG TAIPEI 的創新思維，將燒肉與餐酒館完美融合，提供跨國界的主題套餐
📌紫木槿：
韓式酒館，餐點主要以韓國烤肉料理為主，加入多種特色韓食和原創韓式調酒，融合經典韓式風味。
📌一風堂：
專為大巨蛋打造全台首家旗艦店，引進「Bar Ippudo」業態，除了招牌豚骨拉麵外，更推出多項特色料理及精緻酒水飲品
📌掌門精釀啤酒餐廳：
種類的異國料理和份量滿點的牛排等餐點，還有美味輕食與咖啡，在把酒言歡的同時，也能盡情享用美酒佳餚。
📌武蔵野森珈琲Diner：
日本和洋食，舒適座位伴隨柔和的大自然與輕鋼琴音樂，感受森林帶來的療癒感，品嚐武蔵野森珈琲的美食是我們想提供給顧客的。
📌SPORTS NATION：
美式運動餐廳，完美連結球場到酒場，還端出爆汁系美式料理、低碳水餐點、百萬智慧自助取酒牆，全面制霸。
📌湊湊火鍋·茶憩：
台式鍋物料理，集餐酒、聚會與歡唱包廂於一體，刷新火鍋店固有印象。提供以台式麻辣為首的多款有料鍋、台式手搖飲等聚會美食。
🔴台北大巨蛋美食推薦- 周邊特色小店
📌巴克斯烤韭菜盒子手工蛋餅
藏身在台北大巨蛋旁，延吉街巷弄裡的BOX巴克斯手工蛋餅專賣店，主打現點現做的手工厚蛋餅，煎到酥脆的餅皮口感紮實有嚼勁，口味多元，價格更從銅板價55元起跳。
◾店家資訊
地址：台北市大安區延吉街137巷30號
電話：02-2711 9925
📌飯丸屋松菸店
連鎖品牌飯丸屋的台北松菸店，鄰近台北大巨蛋與松山文創園區，歸屬沖繩飯糰，將海苔鋪上「台稉九號」台灣米與厚實蛋包，再夾入午餐肉、咖哩可樂餅、日式炸雞等主角，再搭配薯條副食與飲品只要超值99元起的套餐價。
◾店家資訊
地址：台北市信義區忠孝東路四段559巷16弄1號1樓
電話：02-2756 2660
📌小黑碳鐵板漢堡
本就已是大安區知名街頭餐車美食，曾於鐵板燒餐廳任職超過10年的主廚，精選手作牛肉排、嫩煎雞腿與Q彈鮮蝦三種主食，讓客人自由搭配醬汁或只要起司片，均一價170元。
◾店家資訊
地址：台北市大安區延吉街131巷1弄36號的對面車道
電話：0933-224-853
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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也有全台最美地下街大巨蛋B2「遠東Garden City花園綠廊」則是已於上個月9月26開幕，直通捷運與文化體育園區，花園綠廊共有18家品牌進駐，目前先登場約10家品牌，包含全台首店「韓國bhc炸雞」預計將在10月下旬開幕。
🔴台北大巨蛋美食推薦- 「遠東Garden City花園綠廊」
📌目前已率先登場的10家品牌：
麥當勞、 路易莎麵包（獨家店型）、亀記手搖飲、柴窯火腿製造所、滷SUSU、fanfancy+ with GiGO（全台首店）、BONNY & READ、CREMIA冰淇淋、PET PARADISE、御私藏、麥當勞。
🔴台北大巨蛋美食推薦- 「潮美食公園GOURMET PARK」
📌大巨星港式飲茶餐酒館（24小時營業）：
港式料理餐酒，地道的港式餐飲結合以茶為基底的星空調酒，讓客人在繁忙⽣活節奏裡特意放慢時間，放鬆餐酒享受。
📌TOK 盡興食光：
最懂歡聚的全日餐廳「TOK盡興食光」，獨特新亞洲風味料理搭配精選紅白酒、台灣在地精釀啤酒。
📌週末炸雞漢堡俱樂部：
打造全新精品速食品牌，主打台辣極嫩脆雞與快樂炸雞堡經典組合，搭配啤酒或汽水，絕對是台北最快樂的炸雞天堂。
📌PRESERVE：
每天提供各式各樣新鮮現烤的麵包及創新餐點，透過熱愛研發料理及對酪梨的熱情與創意，將保存自然、守護地球的理念融入在每道菜色中
📌螢火部落：
自然、露營和美食，融合原始和感性氛圍，以鑄火料理為招牌，運用露營常用的鑄鐵鍋，將新鮮的食材經由火爐的燻烤。
📌STAR HUTONG星胡同：
全球首家航空主題之燒肉餐酒料理餐廳，概念源自星宇航空的五感機艙體驗，結合同燒肉的美味堅持和 VG TAIPEI 的創新思維，將燒肉與餐酒館完美融合，提供跨國界的主題套餐
📌紫木槿：
韓式酒館，餐點主要以韓國烤肉料理為主，加入多種特色韓食和原創韓式調酒，融合經典韓式風味。
📌一風堂：
專為大巨蛋打造全台首家旗艦店，引進「Bar Ippudo」業態，除了招牌豚骨拉麵外，更推出多項特色料理及精緻酒水飲品
📌掌門精釀啤酒餐廳：
種類的異國料理和份量滿點的牛排等餐點，還有美味輕食與咖啡，在把酒言歡的同時，也能盡情享用美酒佳餚。
📌武蔵野森珈琲Diner：
日本和洋食，舒適座位伴隨柔和的大自然與輕鋼琴音樂，感受森林帶來的療癒感，品嚐武蔵野森珈琲的美食是我們想提供給顧客的。
📌SPORTS NATION：
美式運動餐廳，完美連結球場到酒場，還端出爆汁系美式料理、低碳水餐點、百萬智慧自助取酒牆，全面制霸。
📌湊湊火鍋·茶憩：
台式鍋物料理，集餐酒、聚會與歡唱包廂於一體，刷新火鍋店固有印象。提供以台式麻辣為首的多款有料鍋、台式手搖飲等聚會美食。
🔴台北大巨蛋美食推薦- 周邊特色小店
📌巴克斯烤韭菜盒子手工蛋餅
藏身在台北大巨蛋旁，延吉街巷弄裡的BOX巴克斯手工蛋餅專賣店，主打現點現做的手工厚蛋餅，煎到酥脆的餅皮口感紮實有嚼勁，口味多元，價格更從銅板價55元起跳。
◾店家資訊
地址：台北市大安區延吉街137巷30號
電話：02-2711 9925
📌飯丸屋松菸店
連鎖品牌飯丸屋的台北松菸店，鄰近台北大巨蛋與松山文創園區，歸屬沖繩飯糰，將海苔鋪上「台稉九號」台灣米與厚實蛋包，再夾入午餐肉、咖哩可樂餅、日式炸雞等主角，再搭配薯條副食與飲品只要超值99元起的套餐價。
◾店家資訊
地址：台北市信義區忠孝東路四段559巷16弄1號1樓
電話：02-2756 2660
📌小黑碳鐵板漢堡
本就已是大安區知名街頭餐車美食，曾於鐵板燒餐廳任職超過10年的主廚，精選手作牛肉排、嫩煎雞腿與Q彈鮮蝦三種主食，讓客人自由搭配醬汁或只要起司片，均一價170元。
◾店家資訊
地址：台北市大安區延吉街131巷1弄36號的對面車道
電話：0933-224-853
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！