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▲大巨蛋B2-遠東Garden City花園綠廊號稱全台最美地下街，已於上個月26日開幕。（圖／翻攝自官網）

▲台北大巨蛋體育館SOGO遠東Garden City-潮美食公園全區正式開幕，全台唯一24小時餐酒館、京星「大巨星」，有片鴨三吃免預約、港式早餐等。（圖／記者蕭涵云攝）

▲全台獨家首店！日式燒肉「STAR HUTONG星胡同」。（圖／記者葉政勳攝）

▲小黑碳鐵板漢堡精選手作牛肉排、嫩煎雞腿與Q彈鮮蝦三種主食，讓客人自由搭配醬汁或只要起司片，均一價170元。（圖／翻攝自小黑碳鐵板漢堡FB）

「113年國慶晚會」將於今（5）日在臺北大巨蛋盛大舉行，除了可以看到巴黎奧運中華隊金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷合唱中華民國國歌及國旗歌，還包括江蕙等大牌歌手演唱。看精彩表演也不能餓到肚子，進場前或結束後建議可到目前已啟用的商場「潮美食公園GOURMET PARK」與「遠東Garden City花園綠廊」，已有多個餐飲品牌進駐，甚至還有24小時營業餐廳，再加上周邊有幾家特色小店，《NOWnews今日新聞》一次整理25家餐飲資訊，讓您一文掌握。根據台北市觀傳局公布的消息，今晚國慶晚會規定「大巨蛋場館內當日無提供飲食販賣服務，觀眾可自備輕食入場」因此能入場的或是想在大巨蛋旁的松菸大道「第二現場」觀看的民眾們，在晚會前後，想大快朵頤，建議可到大巨蛋旁商場，目前有已啟用的第一部分D區，這裡有一條涵蓋綠蔭休憩廊道的「潮美食公園GOURMET PARK」，首波已引進14家主題餐廳，其後陸續到位。也有全台最美地下街大巨蛋B2「遠東Garden City花園綠廊」則是已於上個月9月26開幕，直通捷運與文化體育園區，花園綠廊共有18家品牌進駐，目前先登場約10家品牌，包含全台首店「韓國bhc炸雞」預計將在10月下旬開幕。麥當勞、 路易莎麵包（獨家店型）、亀記手搖飲、柴窯火腿製造所、滷SUSU、fanfancy+ with GiGO（全台首店）、BONNY & READ、CREMIA冰淇淋、PET PARADISE、御私藏、麥當勞。港式料理餐酒，地道的港式餐飲結合以茶為基底的星空調酒，讓客人在繁忙⽣活節奏裡特意放慢時間，放鬆餐酒享受。最懂歡聚的全日餐廳「TOK盡興食光」，獨特新亞洲風味料理搭配精選紅白酒、台灣在地精釀啤酒。打造全新精品速食品牌，主打台辣極嫩脆雞與快樂炸雞堡經典組合，搭配啤酒或汽水，絕對是台北最快樂的炸雞天堂。每天提供各式各樣新鮮現烤的麵包及創新餐點，透過熱愛研發料理及對酪梨的熱情與創意，將保存自然、守護地球的理念融入在每道菜色中自然、露營和美食，融合原始和感性氛圍，以鑄火料理為招牌，運用露營常用的鑄鐵鍋，將新鮮的食材經由火爐的燻烤。全球首家航空主題之燒肉餐酒料理餐廳，概念源自星宇航空的五感機艙體驗，結合同燒肉的美味堅持和 VG TAIPEI 的創新思維，將燒肉與餐酒館完美融合，提供跨國界的主題套餐韓式酒館，餐點主要以韓國烤肉料理為主，加入多種特色韓食和原創韓式調酒，融合經典韓式風味。專為大巨蛋打造全台首家旗艦店，引進「Bar Ippudo」業態，除了招牌豚骨拉麵外，更推出多項特色料理及精緻酒水飲品種類的異國料理和份量滿點的牛排等餐點，還有美味輕食與咖啡，在把酒言歡的同時，也能盡情享用美酒佳餚。日本和洋食，舒適座位伴隨柔和的大自然與輕鋼琴音樂，感受森林帶來的療癒感，品嚐武蔵野森珈琲的美食是我們想提供給顧客的。美式運動餐廳，完美連結球場到酒場，還端出爆汁系美式料理、低碳水餐點、百萬智慧自助取酒牆，全面制霸。台式鍋物料理，集餐酒、聚會與歡唱包廂於一體，刷新火鍋店固有印象。提供以台式麻辣為首的多款有料鍋、台式手搖飲等聚會美食。藏身在台北大巨蛋旁，延吉街巷弄裡的BOX巴克斯手工蛋餅專賣店，主打現點現做的手工厚蛋餅，煎到酥脆的餅皮口感紮實有嚼勁，口味多元，價格更從銅板價55元起跳。地址：台北市大安區延吉街137巷30號電話：02-2711 9925連鎖品牌飯丸屋的台北松菸店，鄰近台北大巨蛋與松山文創園區，歸屬沖繩飯糰，將海苔鋪上「台稉九號」台灣米與厚實蛋包，再夾入午餐肉、咖哩可樂餅、日式炸雞等主角，再搭配薯條副食與飲品只要超值99元起的套餐價。地址：台北市信義區忠孝東路四段559巷16弄1號1樓電話：02-2756 2660本就已是大安區知名街頭餐車美食，曾於鐵板燒餐廳任職超過10年的主廚，精選手作牛肉排、嫩煎雞腿與Q彈鮮蝦三種主食，讓客人自由搭配醬汁或只要起司片，均一價170元。◾店家資訊地址：台北市大安區延吉街131巷1弄36號的對面車道電話：0933-224-853