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▲江蕙封麥9年，日前突然宣布雙十國慶獻唱，引爆歌迷熱議。（圖／喜歡音樂）

▲江蕙雖封麥9年，但人脈廣的她近幾年來仍會抽空現身觀賞好友們的演唱會，圖為她去年參加張清芳演唱會，還現場清唱了兩句她的經典歌曲〈家後〉。（圖／上引娛樂提供）

「金曲歌后」江蕙封麥9年後，終於於8月宣布重磅喜訊，將於今（5）日的雙十國慶典禮上開麥復唱。事實上，江蕙9年前封麥時，最高紀錄35萬人同時上線搶票，導致售票系統癱瘓，當時還有黃牛趁勢哄抬票價，還一度鬧出「二姐事變」，江蕙也因此貼心從原定16場加開到25場。歌壇天后「二姐」江蕙的演藝事業始於1980年代，長期受到暈眩症所苦的她，2015年1月2日在記者會上突然宣布，將舉辦16場名為「祝福」的告別演唱會，自此引退樂壇，震驚台灣樂迷及娛樂圈。她當年的封麥演唱會開賣就造成歌迷瘋搶，最高紀錄有35萬人同時上線搶票，導致售票系統當機，許多歌迷徹夜排隊仍一票難求，黃牛也趁勢哄抬票價，民怨四起引爆爭議，開演前便躍上社會版面，被稱為「二姐事變」。江蕙心疼歌迷徹夜排隊買不到票，還自掏腰包購買千份早餐到售票現場給歌迷。事後，江蕙與團隊討論，決定再加開9場，總共25場演唱會。邀來團體「浩角翔起」、林俊傑、周杰倫、蔡依林、張學友、王力宏及張惠妹等21名嘉賓，共同為歌唱生涯劃下句點。