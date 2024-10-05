▲台中市雙十國慶升旗典禮，有小國旗可領取外，還有限量國慶紀念品摺疊牛仔帽(圖／民政局提供2024.10.5)

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迎接113年雙十國慶！台中市政府10月10日上午8時將在市府府前廣場舉行升旗典禮。民政局長吳世瑋表示，今年三大亮點，第一、延續向城市英雄致敬主題，當日將由72位災後城市復原英雄，展護全國最大寬24公尺、長36公尺的巨幅國旗進場；第二、邀請榮獲第34屆傳藝金曲獎「最佳演唱獎」的台中室內合唱團擔任國歌領唱嘉賓，第三、推出國慶紀念品「摺疊牛仔帽」，當日上午6時30分限量發送，歡迎市民朋友齊聚慶雙十。吳世瑋指出，今年國慶升旗典禮以「台中榮光、閃耀國慶」為主題，活動主視覺採紅藍白「國旗三原色」，並以兩個象徵台中的「中」字，通過光束的交匯形成雙十形象，不僅突顯台中城市特色，更象徵雙十國慶精神。此外，今年的國慶紀念品「摺疊牛仔帽」，印有台中市政府LOGO，可遮陽又方便摺疊收納，兼具紀念及實用性，升旗典禮當日上午6時30分開始限量發放，希望市民朋友當日開心前來府前廣場參加國慶升旗，並遵守規則及排隊秩序領取紀念好禮。「感謝災後城市復原英雄守護台中！」吳世瑋指出，國慶升旗典禮為國家重要慶典，更是市民向城市英雄致敬的最佳場合，市府此次特別邀請消防員、公所工班及環保志工等72位災後城市復原英雄，展護全國最大「24乘36」的巨幅國旗進場，此面巨幅國旗尺寸更刷新去年「20乘30」的紀錄，歡迎市民朋友到場感受氣勢磅礡的視覺震撼，並藉此場合向辛苦的災後復原英雄致敬，感謝他們無私奉獻維護市容，全力守護台中家園。民政局表示，此次升旗典禮將由惠文高中儀隊帶來精彩的操槍演出為活動揭開序幕，並邀請太平、新社、沙鹿、霧峰及南區等5區吉祥物(山海屯城代表)引領市長及來賓進場，與領唱來賓及觀禮民眾齊唱國歌。此外，「原舞曲文化藝術團」帶來台灣原住民各族群多元族群文化特色樂舞，展現獨特的原住民文化藝術，還有余欣舞蹈團的兒童啦啦隊帶來精彩的舞蹈表演，秀出台中的青春活力。民政局說，典禮將於10月10日在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，預計上午6時30分開始發放限量「摺疊牛仔帽」及小國旗，7時40分表演節目開始，升旗典禮於8時正式舉行，歡迎市民齊聚市府廣場慶雙十。不便到場的民眾，國慶當日上午7時40分也可以透過市長盧秀燕臉書觀看直播。