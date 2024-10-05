憲法法庭日前針對死刑釋憲案做出「有條件合憲」判決，如今也出現首件逆轉逃死定讞案，男子劉志明10年前殺害陳姓退休女教師，五度依強盜殺人罪判處死刑，但更四審改判無期徒刑後，最高法院昨駁回上訴，全案定讞。國民黨立委吳宗憲說，被告其實已經在押多年，頂多再坐10幾年牢，就可以申請假釋出獄了，吹響大法官的還魂咒，免死金牌首次奏效。
吳宗憲說，這是憲法法庭判決嚴格限縮死刑條件後，首件逆轉逃死的案件，這種峰迴路轉的結局，是被害者家屬最不願看見的塵埃落定，淚水已流乾，正義無覓處，而對整體社會而言，令人擔心的事才正要揭開序幕。憲法判決就像「老大哥在看著你」，還有多少法官能在這樣嚴密的監控下，讓窮凶惡極的被告「死得其所」？
吳宗憲說，現行無期徒刑本質上其實都是25年的有期徒刑，根本無法達到嚇阻效果，如同本案，被告其實已經在押多年，頂多再坐10幾年牢，就可以申請假釋出獄了，也因此他再三呼籲，應儘速修法將無期徒刑分為三級，增加一級無期徒刑，被告終身監禁不得假釋，二級無期徒刑，服刑滿40年方得假釋，三級無期徒刑即維持現制。
吳宗憲說，至少讓法官在民進黨政府要求廢死、大法官搞了實質廢死的現實情況下，還有機會判一級無期徒刑，將泯滅人性的殺人犯永久隔絕於社會之外，以保護善良老百姓的生命安全，並且幫毀憲亂政的大法官補破網。
吳宗憲說，當他看著他的小孩時，心裡常常浮現出這句話，「如果我還有99條命，我願意為我孩子死100次」，「我想，每位為人父為人母者，都是用盡生命的力量在愛護子女。新北割喉案的被害人家屬楊爸爸，日前在接受媒體訪問時，那種絕望的哭泣聲，讓我心痛到很多天都睡不好，也絕對不及楊爸爸的萬分之一，但司法系統、政客們是不是正在對他們進行第二次的傷害？」
吳宗憲說，踏入社會工作後，常陪著被害人家屬從接辦案件、驗屍、解剖、偵查、起訴，到最後判刑，將心比心，很能體會那種失去至親肝腸寸斷的痛，所以，我從不認同廢死，更痛恨許多人總是站在悲劇之外，用一種看戲的態度去要求被害人家屬必須原諒被告。請告訴我，正義到底在哪？
吳宗憲說，壞人的囂張，常常源自於好人的沈默，「權利只能靠自己爭取，這社會需要你我一起發聲，向無良政客與受嚴重干預的司法系統抗議，只有我們團結不再沈默，才能找回遭踐踏的公理正義與社會安全。」
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吳宗憲說，現行無期徒刑本質上其實都是25年的有期徒刑，根本無法達到嚇阻效果，如同本案，被告其實已經在押多年，頂多再坐10幾年牢，就可以申請假釋出獄了，也因此他再三呼籲，應儘速修法將無期徒刑分為三級，增加一級無期徒刑，被告終身監禁不得假釋，二級無期徒刑，服刑滿40年方得假釋，三級無期徒刑即維持現制。
吳宗憲說，至少讓法官在民進黨政府要求廢死、大法官搞了實質廢死的現實情況下，還有機會判一級無期徒刑，將泯滅人性的殺人犯永久隔絕於社會之外，以保護善良老百姓的生命安全，並且幫毀憲亂政的大法官補破網。
吳宗憲說，當他看著他的小孩時，心裡常常浮現出這句話，「如果我還有99條命，我願意為我孩子死100次」，「我想，每位為人父為人母者，都是用盡生命的力量在愛護子女。新北割喉案的被害人家屬楊爸爸，日前在接受媒體訪問時，那種絕望的哭泣聲，讓我心痛到很多天都睡不好，也絕對不及楊爸爸的萬分之一，但司法系統、政客們是不是正在對他們進行第二次的傷害？」
吳宗憲說，踏入社會工作後，常陪著被害人家屬從接辦案件、驗屍、解剖、偵查、起訴，到最後判刑，將心比心，很能體會那種失去至親肝腸寸斷的痛，所以，我從不認同廢死，更痛恨許多人總是站在悲劇之外，用一種看戲的態度去要求被害人家屬必須原諒被告。請告訴我，正義到底在哪？
吳宗憲說，壞人的囂張，常常源自於好人的沈默，「權利只能靠自己爭取，這社會需要你我一起發聲，向無良政客與受嚴重干預的司法系統抗議，只有我們團結不再沈默，才能找回遭踐踏的公理正義與社會安全。」