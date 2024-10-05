我是廣告 請繼續往下閱讀

上櫃油電燃氣類股北基子公司三地能源，將於7日以每股31.8元參考價正式登錄興櫃買賣，加入市場高度關注的綠電概念族群。三地能源自2022年起正式進軍綠色能源產業，截至目前實收資本額為新台幣32.38億元，2023年全年合併營收5.43億元、稅後淨利2,608萬元、每股稅後盈餘（EPS）0.09元，正式邁向獲利軌道，隨著受惠太陽能光電、EV充電業務動能持續放大，帶動2024年上半年合併營收達4.66億元、稅後淨利7972萬元、每股稅後盈餘（EPS）達0.19元。三地能源深耕台灣綠電市場，跨足太陽能光電、能源儲備、EV充電服務、電動巴士銷售、綠電銷售等戰略業務佈局，打造一站式的綠能整合服務，憑藉三地能源完善佈建開發、EPC工程、維運、漁業養殖與綠電銷售的專業團隊，並擁有多角化且橫跨食住行育樂版圖的三地集團資源。三地能源手握充足土地庫存量，未來將深化整合三地集團充沛資源，加速太陽能光電案場開發案量，積極參與綠電銷售市場，有信心創造未來營運成長態勢。