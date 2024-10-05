我是廣告 請繼續往下閱讀

山陀兒颱風南北肆虐，造成高雄、基隆重大災情，台中市政府建設局救災團隊馳援高雄災區邁入第二天，繼前一日連夜搶通民族路等重要道路後，今(5)日前進校園全力協助學校清整環境，力拚讓學生周一能平安放心就學。市府建設局攜手環保局盤點救災能量，今第二波人力將開拔投入高雄救災，馳援基隆救災隊伍也整備完妥準備投入基隆救災工作，出發前建設局長陳大田代表市長盧秀燕至集結地點慰問，特別提醒大家要充分休息、注意安全，平安完成救災任務。陳大田表示，盧市長說「我們是台中隊，哪裡有災情我們就到哪裡」昨天前往高雄第一波救災隊伍已抵達並積極協助災後復健中，連夜搶通民族路等重要道路，高雄市長陳其邁也親至救災現場向團隊致意及慰勉，因高雄市政府通報有兩百餘所學校電力設備損壞、樹木傾倒、屋頂鐵皮掀開，或教室門窗、校園設施毀壞，影響學生上課安全，今中市救災團隊將前進校園全力搶災，更持續加派第二波人力以加速救援，累計在高雄區域已投入共計57名人力及58台機具設備，力拚上課日前能復建完成，提供學生安心就讀的環境。陳大田說，此次山陀兒強颱不僅在南台灣影響嚴重，在北台灣也造成重大災情，部分區域降雨量創下歷史新高，如基隆氣象站設站78年來的單日雨量新紀錄，大豪雨以致山坡大面積土石崩落，造成新豐街等道路中斷，信義區也災情慘重；基隆市政府於昨日下午來電盼中市府伸出援手，建設局立即攜手環保局盤點救災能量，今日一早集結28名人力及21台機具設備整裝北上，全力協助民眾家園重建。建設局說明，支援高雄已邁入第二日，機具設備包含山貓7部、吊卡車5部、抓斗車5部、鏈鋸39支，以及人員共57名，由建設局養工處副總工程司郭坤雄率隊。今日支援基隆人員機具包含山貓3部、吊卡車3部、抓斗車4部、挖土機1部、鏈鋸10支及人員共28名，由建設局養工處林副總工程司俊男率隊前往救災。