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▲府城迎媽祖，邀請時尚媽祖團專程南下參與這場盛會，民眾也紛紛與被喻為最時尚、最美的媽祖代言人劉珈妤以及優雅的駕前宮女們合影留念，也讓人看到臺南宗教慶典的盛況。(圖／蘇奕榮提供)

▲時尚媽祖團駐駕在「半導體女王」AMD執行長蘇姿丰祖宅，其堂哥蘇奕榮特別於祖宅信和紙業，依古禮準備隆重香案。(圖／蘇奕榮提供)

「台南400甲辰年府城迎媽祖」一連兩天9月28日、29日總計多達50頂神轎、100多個陣頭、動員數百名警義交，參與民眾近萬人，堪稱歷年來罕見規模，期間卻未衍生任何治安事件，讓參與民眾都能全程平安、盡興而歸，實屬難得。且從活動期間到結束後一連串的巧合，讓信徒大呼不可思議，彷彿冥冥中的安排。值得一提的是，府城迎媽祖順利圓滿落幕後的隔一天，南臺灣開始籠罩在颱風山陀兒威脅下，預料從南臺灣登陸，恐將造成巨大傷害，但是颱風路線卻變化莫測、遲未抵臺，臺南更從10月1日起一連三天颱風假，市府嚴陣以待。最後未對臺南造成嚴重災損，令在地信徒直呼宛若神蹟，嘖嘖稱奇。這次從臺北市景美「景興太子宮」遠道而來參與接駕的「時尚媽祖」團，也是活動一大亮點。時尚媽祖團駐駕在「半導體女王」AMD執行長蘇姿丰祖宅，其堂哥蘇奕榮特別於祖宅信和紙業，依古禮準備隆重香案，同時搭配藝術家吳純隆傳統釋道人物畫，布置成民間宗教藝術殿堂，繞境活動更以這裡做為當晚活動壓軸。蘇奕榮此次鼎力相助府城迎媽祖，邀請時尚媽祖團專程南下參與這場盛會，民眾也紛紛與被喻為最時尚、最美的媽祖代言人劉珈妤以及優雅的駕前宮女們合影留念，也讓人看到臺南宗教慶典的盛況。尤其當昆沙宮、興濟宮、永華宮、廣安宮四廟大轎同時入場時，現場掀起一波高潮，場面震撼。今年臺南四百，各項宗教活動莫不以高規格舉辦，呼應這歷史時刻。信眾們也祈求透過信仰來凝聚在地的力量，為臺南的未來祈福，天助自助，共同推動城市的發展。