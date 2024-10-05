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山陀兒颱風減弱為熱帶性低氣壓，對南部地區解除威脅，不過雨彈卻重創台灣北海岸，新北市金山區4日降下驚人雨勢，單日累積雨量突破500毫米，造成多處淹水。一名李姓地瓜農外出接妻子返家，因溪水暴漲不慎遭沖走失聯， 2人今晨被發現陳屍在松樹園中，均已不幸身亡。警消今晨尋獲65歲李姓男子，遺體在距離住處50公尺外松樹園內，坐靠在木質護欄上，衣著完整，身上無明顯外傷，但已無生命跡象；另距20公尺處外，發現52歲張姓女子遺體，經查2人為夫妻關係，案經死者兒子到場確認無誤，警方已封鎖現場，並通報偵查隊鑑識小組到場採證。據了解，夫妻平時在金山潭子內種地瓜維生，張妻晚間外出返家時，外頭正在下超大豪雨，李男主動上前接應，兩人行經六興橋時，因溪水突然暴漲，使得水流溢過橋面，張妻不慎滑倒落水，李男見狀連忙伸手將她攙扶起來，卻不幸一起被水沖走，卡在水管中溺水。兒子因遲遲等不到父母返家，又聯繫不上人，緊急通報失蹤，警消出動8車24人前往搜救，今晨尋獲夫妻2人，已列入山陀兒颱風死亡名單。新北市長侯友宜今早前往慰問家屬，針對夫妻不幸身亡感到痛心難過，希望能盡速幫助老街災後復原，讓民眾能夠重返生計，也會協助災後重建，讓金山、萬里三芝、石門地區快速恢復市容。