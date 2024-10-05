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台灣民眾黨爭議不斷，日前政治獻金議題未解，民進黨前桃園市議員王浩宇今（5）日再爆料，民眾黨匿名捐款比例超標，金額約7307萬，而他也已向監察院檢舉。王浩宇在臉書指出，據政治獻金法第15條第5項規定，「政黨、政治團體及擬參選人收受匿名政治獻金之總額，不得超過該次申報政治獻金收入總額百分之三十，超過部分應於申報時繳交受理申報機關辦理繳庫」。王浩宇說，民眾黨當次申報4億697萬的政治獻金，其中1億9517萬是匿名，佔總數47.9%，已經超過30%，因此繳庫7307萬元，他已向監察院檢舉。「帳單馬上寄到，準備破產！」王浩宇提到，他寫檢舉信到凌晨3時，很累但值得。此外，王浩宇也說，民眾黨雖然有一年1.5億補助款，但今年度的早就不知道被花掉多少了，另外有些總統補助款，還被民眾黨主席柯文哲拿來買商辦，如果真的要繳回7000萬，今年會直接破產，「可能連20萬戰狼小姐姐的薪水都付不出來」。