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山陀兒颱風影響台灣多日，自警報發布後到登陸高雄小港，一共耗時4天4小時，刷新登陸前警報最久的紀錄，不過一度升格成「強烈颱風」的山陀兒，最終因缺乏導引氣流加上地形不利颱風維持，導致颱風在高屏上空魂飛魄散。不過山陀兒仍在侵台的過程中，一舉刷新4項特殊紀錄。中央氣象署粉專表示，山陀兒颱風在臺灣西南外海蹉跎了三天之後，以中度颱風之姿於 10/3 中午12:40左右登陸了高雄小港，不過登陸後受到陸地影響結構逐漸被破壞，直接在臺灣陸地上空減弱為熱帶性低氣壓。並貼出「山陀兒最後一天」的雲圖影片，記錄山坨兒消散前的最後身影，從3日早上8時至4日清晨5時，每10分鐘一張的「紅外線色調強化」雲圖可以看到，颱風登陸前環流結構紮實，暴風圈雲系籠罩南臺灣。登陸之後雖然強對流還維持了一小段時間，但由於缺乏帶動它離開臺灣的導引氣流，加上陸地的環境與地形不利颱風的維持，最後颱風在高屏上空迷失自我、漸漸魂飛魄散，從雲圖上可以看到颱風的雲系越來越鬆散，最後在4日清晨5:00降為熱帶性低氣壓並快速消散。中央氣象署說道，山陀兒颱風以罕見的路徑，為高屏地區帶來嚴重風災、東半部/北海岸帶來劇烈降雨，大自然的力量令人敬畏，只能稍微慶幸颱風沒有以最強的姿態登陸臺灣「祈願災區能盡速復原、受災的朋友能早日恢復到正常生活。」◾1977年後、也就是47年以來，第一個直接登陸高雄的颱風（僅考慮第一次登陸；2023年海葵颱風曾經二次登陸左營）◾史上第一個10月登陸高雄的颱風​◾由於它移動過於緩慢，山陀兒成為史上「登陸前警報時間最久」的颱風，警報發布後經過4天4小時才登陸！雖然暴風圈9月30日中午就已經接觸南臺灣陸地，但是中心遲至10月3日中午才進入陸地。​◾基隆氣象站10月3日累積雨量達408毫米，突破該站日雨量紀錄。