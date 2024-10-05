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▲楊繡惠日前在直播時爆哭指出「被罵賤」，演藝圈多位好友送暖。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

59歲女星楊繡惠日前在直播時控訴錄影時遭罵「賤」，事後網友翻出節目內容，把目標鎖定為《天才衝衝衝》的主持人徐乃麟，徐乃麟事後表示是節目效果，個性直率的他拒絕道歉、也透露未來不願再與她同台。而與徐乃麟搭檔主持《衝衝衝》超過18年的曾國城，近日接受有「電視教父」之稱的王偉忠訪問時、也還原當下狀況，並強調「情急之下氣話怎麼能當真。」才剛分別以《女王大人》、《小雁與吳愛麗》入圍本屆金鐘獎、金馬獎的曾國城，最近上王偉忠Podcast節目《欸！我說到哪裡了？》時，被問到對於楊繡惠與徐乃麟互槓事件，與徐乃麟同為演藝圈綜藝大哥、也是18年主持搭檔的曾國城緩頰指出，徐乃麟不可能刻意去貶低別人，一定是開玩笑，「乃哥沒有特別意思，我們在節目裡面雖然說是兩隊，大家都拚表現，有時候表現特別差的，有些遊戲單元會有情緒，但這沒有辦法。」「情急之下氣話怎麼能當真！」曾國城表示，也或許徐乃麟說出「賤」這個字，剛好是讓楊繡惠不喜歡的字眼，但他認為「繡惠不是不能開完笑的人，所以一直以來嫌棄她表現不好，要她再加油努力之類的，這都是拚戰的過程中會有的語言，繡惠姐是人人好的，與人為善的，絕對是誤會一場，不要太在意。」楊繡惠日前在直播中控訴遭徐乃麟罵「妳最賤」，她也一度痛哭，揚言封殺該節目。事後雖然徐乃麟出面解釋是配合節目效果，但他日前開直播與接受訪媒體訪問時，也再度重申沒有罵楊繡惠，並表示未來不願再和她同台。徐乃麟今（5）日一早發文表示，「人生苦短請遠離消耗你的人，狗咬人，一定是陌生人，人咬人 咬的一定是熟人」，被網友們猜測是否在影射此事。