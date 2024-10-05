中央政府總預算遭藍白陣營封殺，行政院長卓榮泰找立法院長韓國瑜求助，韓國瑜出手邀約朝野吃和解飯。不過率先因「原民禁伐補償金」未編足提議退回總預算的原民立委高金素梅喊話韓國瑜，他沒有受邀和解飯，且原住民與農民不會屈服於政治的叢林法則。
高金素梅說，原住民族基於國土保安、水源涵養、綠化環境、自然生態保育、因應氣候變遷以及配合政府保育政策等因素，其土地利用受相關法令限制，為了落實受限者給予補償的憲法精神，訂定《原住民保留地禁伐補償條例》。
高金說，《原民禁伐補償條例》修法後調高補償金，經過立法院三讀通過、總統公告實施，政府就必須依法行政、依法編列預算。除非，這個政府要走向獨裁！且從3萬調高到6萬，財源也沒有困難，明年政府總預算約3兆2000億元，調高禁伐補償才增加26億元，占明年總預算0.08%。從總預算調整0.08%，這就像蚊子叮牛角，一點感覺也沒有。
高金說，其實，2015年禁伐補償立法時，同時通過一份附帶決議「若須提高禁伐補償金額，應由開徵碳稅支應。」碳稅明年要開徵了，只是，民進黨政府，始終不願面對這份附帶決議。
高金說，美國國務卿布林肯今年初講了一句名言：「如果你不在餐桌上，你就會出現在菜單上。」他很遺憾，沒有受邀出席韓國瑜邀約的和解飯，也𣎴知道是否有原住民立委、農民立委出席？但我一定要大聲說：「原住民與農民不會成為和解餐桌上的菜單，不會屈服於政治的叢林法則！」
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高金說，《原民禁伐補償條例》修法後調高補償金，經過立法院三讀通過、總統公告實施，政府就必須依法行政、依法編列預算。除非，這個政府要走向獨裁！且從3萬調高到6萬，財源也沒有困難，明年政府總預算約3兆2000億元，調高禁伐補償才增加26億元，占明年總預算0.08%。從總預算調整0.08%，這就像蚊子叮牛角，一點感覺也沒有。
高金說，其實，2015年禁伐補償立法時，同時通過一份附帶決議「若須提高禁伐補償金額，應由開徵碳稅支應。」碳稅明年要開徵了，只是，民進黨政府，始終不願面對這份附帶決議。
高金說，美國國務卿布林肯今年初講了一句名言：「如果你不在餐桌上，你就會出現在菜單上。」他很遺憾，沒有受邀出席韓國瑜邀約的和解飯，也𣎴知道是否有原住民立委、農民立委出席？但我一定要大聲說：「原住民與農民不會成為和解餐桌上的菜單，不會屈服於政治的叢林法則！」