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伊朗與以色列劍拔弩張，幾乎各方都在擔心局勢還會繼續升級，尤其美國國務院高階官員還向《CNN》透露，以色列並未向拜登（Joe Biden）政府保證，不會針對伊朗核設施。就在拜登政府持續斡旋之際，美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）再次語出驚人，說他認為以色列應該攻擊伊朗的核子設施，以回應伊朗對它的大規模飛彈襲擊。外媒《法新社》報導，川普4日在北卡羅來納州費耶特維爾（Fayetteville）出席競選活動時，提到拜登本週稍早，針對以色列可能攻擊伊朗核設施一事的回應，說道：「他們問他（拜登），你對伊朗有什麼看法，你會攻打伊朗嗎？結果他說，『只要他們不攻打核子設施就好』。但這是你會想要攻打的目標，對吧？」川普還進一步說：「我覺得他這題答錯了。這不是你應該攻擊的目標嗎？我的意思是，這是我們面臨的最大風險，核子武器」，並補充：「當他們問他那個問題時，答案應該是先攻打核子設施，之後再擔心其餘的事情。如果他們會這麼做，那就會這麼做。但我們最後總會知道他們的計畫是什麼。」川普發表此番言論之際，美國看似正竭力防止災難發生。1名美國國務院官員告訴《CNN》，目前真的很難判斷以色列會不會選在本月7日，也就是巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas），對以色列發動大規模攻擊、擄走大批人質滿1周年之際，發動報復性打擊。在被問到，以色列是否有提供美國保證，不會襲擊伊朗核設施時，該名官員回應：「我們希望並期待看到一些智慧和力量，但正如你們所知，這並不能保證。」過去1年，美國一直致力於防止衝突演變成大規模戰爭，形容當下局勢「已經到了邊緣」。