星巴克身為台灣咖啡店龍頭，不論任何時段，店內總是充滿購買人潮，也有許多人會到門市內用區點杯咖啡、輕食辦公讀書等，但熱愛星巴克的你，是否知道星巴克的一些隱藏小撇步呢？就有網友分享自己發現星巴克的3種隱藏規則，點咖啡、買食物都可以享有7折優惠，還有環保杯袋可以免費領取，讓不少常客紛紛讚賞：「根本德政！」
有網友在社群平台IG上表示「星巴克的3種隱藏規則一定要收藏，第一種是如果你是外帶購買單杯咖啡飲品的人，可以免費跟店員要一杯袋的提網，還能重複使用超級讚！第二種是內用可以續杯7折優惠；愛吃輕食的晚上7點後去星巴克門市巡，也有7折優惠喔！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「不要給我講出來啦！7點後是我的食物天堂欸」、「星巴克版i珍食根本是德政，上次撿到牛肉可頌60元」、「只知道內用續杯打7折欸，原來有一杯袋提網可以拿嗎？」、「上次看到有人拿一杯袋！但我自己有帶袋子去就沒拿，感覺很好用」、「我都下午去星巴克坐著用電腦，7點過後續杯+買珍食，通通7折超讚的。」
星巴克3大隱藏規則筆記！免費一杯袋、續杯7折優惠超划算
事實上，網友提到的這些優惠其實星巴克已經實行許久，只是如果不是常常去購買的民眾不見得會知道，《NOWnews》記者也特別整理3大規則相關最新資訊以及官網注意事項，提供給愛喝星巴克的民眾參考！
🟡星巴克續杯7折「限定當日才有用」
根據星巴克官網說明，這項活動目前到今年底，內容寫著「在星巴克門市憑購買任一原價飲料之發票，可於原門市享當天飲料續杯七折優惠乙次」，續杯的定義是「同一人於同一門市於同一時段用同一杯子，憑當日原價消費飲料發票，可以七折優惠點購不同飲料，而續杯優惠僅限原消費門市使用，請出示當天於原門市交易之發票憑證方可享有此優惠」。
🟡星巴克版i珍食計畫「食物打7折」
除了續杯咖啡7折之外，星巴克從2023年1月1日起，開始推廣共愛地球、珍惜食物的珍食計畫，各門市所銷售的指定食品，包括麵包、點心、三明治、蛋糕及現烤類，當日凌晨即過賞味期限者，將於當日晚間7點後以7折販售，以減少食品浪費，因此像是大家愛吃的牛肉可頌原價85元，就可以用60元入手唷！
🟡星巴克外帶一杯提袋免費拿
星巴克如果買超過2杯時，大家多數都會購買紙袋來裝，而為了讓購買單杯咖啡飲品的人也能方便攜帶，星巴克也有免費提供「單杯飲料提袋」，是用不織布材質且可重複使用的環保杯套，外觀是招牌的深綠色印有STARBUCKS的字樣，不僅方便購買單杯飲品的民眾，收納方便還能重複使用，是不少人都不知道的隱藏服務之一！
看了以上3種星巴克隱藏規則，哪些是你適合但還沒用過的呢？下次不妨到星巴克時可以使用看看。不過還是要提醒民眾，服務人員都相當辛苦，如果有相關規定不清楚的地方，也都要有禮貌的詢問，像是環保杯套索取也只要拿自己所需，不要濫用哦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「不要給我講出來啦！7點後是我的食物天堂欸」、「星巴克版i珍食根本是德政，上次撿到牛肉可頌60元」、「只知道內用續杯打7折欸，原來有一杯袋提網可以拿嗎？」、「上次看到有人拿一杯袋！但我自己有帶袋子去就沒拿，感覺很好用」、「我都下午去星巴克坐著用電腦，7點過後續杯+買珍食，通通7折超讚的。」
星巴克3大隱藏規則筆記！免費一杯袋、續杯7折優惠超划算
事實上，網友提到的這些優惠其實星巴克已經實行許久，只是如果不是常常去購買的民眾不見得會知道，《NOWnews》記者也特別整理3大規則相關最新資訊以及官網注意事項，提供給愛喝星巴克的民眾參考！
🟡星巴克續杯7折「限定當日才有用」
根據星巴克官網說明，這項活動目前到今年底，內容寫著「在星巴克門市憑購買任一原價飲料之發票，可於原門市享當天飲料續杯七折優惠乙次」，續杯的定義是「同一人於同一門市於同一時段用同一杯子，憑當日原價消費飲料發票，可以七折優惠點購不同飲料，而續杯優惠僅限原消費門市使用，請出示當天於原門市交易之發票憑證方可享有此優惠」。
🟡星巴克版i珍食計畫「食物打7折」
除了續杯咖啡7折之外，星巴克從2023年1月1日起，開始推廣共愛地球、珍惜食物的珍食計畫，各門市所銷售的指定食品，包括麵包、點心、三明治、蛋糕及現烤類，當日凌晨即過賞味期限者，將於當日晚間7點後以7折販售，以減少食品浪費，因此像是大家愛吃的牛肉可頌原價85元，就可以用60元入手唷！
🟡星巴克外帶一杯提袋免費拿
星巴克如果買超過2杯時，大家多數都會購買紙袋來裝，而為了讓購買單杯咖啡飲品的人也能方便攜帶，星巴克也有免費提供「單杯飲料提袋」，是用不織布材質且可重複使用的環保杯套，外觀是招牌的深綠色印有STARBUCKS的字樣，不僅方便購買單杯飲品的民眾，收納方便還能重複使用，是不少人都不知道的隱藏服務之一！
看了以上3種星巴克隱藏規則，哪些是你適合但還沒用過的呢？下次不妨到星巴克時可以使用看看。不過還是要提醒民眾，服務人員都相當辛苦，如果有相關規定不清楚的地方，也都要有禮貌的詢問，像是環保杯套索取也只要拿自己所需，不要濫用哦！