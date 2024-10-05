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▲近日有網友分享3種星巴克用餐的隱藏規則，續杯7折、食物7折點法通通有，貼文引起熱烈迴響。（圖／記者蕭涵云攝）

▲如果購買星巴克咖啡飲品的話，在同一人於同一門市於同一時段用同一杯子，憑當日消費發票獲得續杯7折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

▲星巴克去年初開始啟動珍食計畫，每天晚間7點過後，即將到期的甜點、輕食都以7折出售。（圖/Threads）

▲星巴克一直都有提供隱藏的免費服務，那就是可向店員索取單杯環保杯套，不織布材質可重複使用。（圖／記者鍾怡婷攝）

星巴克身為台灣咖啡店龍頭，不論任何時段，店內總是充滿購買人潮，也有許多人會到門市內用區點杯咖啡、輕食辦公讀書等，但熱愛星巴克的你，是否知道星巴克的一些隱藏小撇步呢？有網友在社群平台IG上表示「星巴克的3種隱藏規則一定要收藏，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「、「我都下午去星巴克坐著用電腦，7點過後續杯+買珍食，通通7折超讚的。」事實上，網友提到的這些優惠其實星巴克已經實行許久，只是如果不是常常去購買的民眾不見得會知道，《NOWnews》記者也特別整理3大規則相關最新資訊以及官網注意事項，提供給愛喝星巴克的民眾參考！根據星巴克官網說明，這項活動目前到今年底，，續杯的定義是「同一人於同一門市於同一時段用同一杯子，，請出示當天於原門市交易之發票憑證方可享有此優惠」。除了續杯咖啡7折之外，星巴克從2023年1月1日起，開始推廣共愛地球、珍惜食物的珍食計畫，，因此像是大家愛吃的牛肉可頌原價85元，就可以用60元入手唷！星巴克如果買超過2杯時，大家多數都會購買紙袋來裝，，外觀是招牌的深綠色印有STARBUCKS的字樣，不僅方便購買單杯飲品的民眾，收納方便還能重複使用，是不少人都不知道的隱藏服務之一！看了以上3種星巴克隱藏規則，哪些是你適合但還沒用過的呢？下次不妨到星巴克時可以使用看看。