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▲監視器拍下名嘴張友驊（紅圈處）跌倒經過，他重摔後頭部受到撞擊，目前仍在昏迷中。（圖／翻攝畫面）

▲王尚智（如圖）說張友驊在選舉期間受到中國網友大量關注，靠著影音評論進帳頗豐。（圖／王尚智臉書）

▲張友驊（右）曾和立法院長韓國瑜的太太李佳芬（左）留下合照。（圖／王尚智臉書）

69歲資深媒體人張友驊3日晚間和妻子外出散步時，不慎跌倒摔傷頭部，一度失去呼吸心跳，到現在還昏迷躺在醫院。不少觀眾替他集氣、加油，媒體人王尚智也提到，自己看了張友驊倒地的監視器畫面感到世事無常，他更透露張友驊雖然近年在台灣的節目通告變少，但去年選戰開打，他受到大量中國網友喜愛，在網路上做影音政治評論，每月都有穩定的6位數台幣分潤收入，數字相當可觀。王尚智昨（4）日下午在臉書寫下千字長文抒發心境，他說這次山陀兒颱風來勢洶洶，他的家鄉花蓮遭受重創，讓他感觸良多，看到颱風夜名嘴張友驊跌倒被送醫的消息，更是讓他深刻體會到：「『無常驟臨』的切入難以計算，我看了事發的路邊監視器畫面，在他倒下那一瞬間，若他能用雙手去抵住支撐，縱使手臂骨骼受傷，也不至於頭部直接重創！」王尚智表示，張友驊這一撞竟就呼吸心跳停止，搶救後還在昏迷，令他十分震驚。王尚智也提到：「友驊兄這些年雖然在台灣電視頻道的通告較少，但台灣外界幾乎不知，去年選舉讓他在中國大陸爆紅，無論文字評論或影音評論都吸引諸多大陸粉絲。短時間內不只收穫數百萬粉絲，同時流量轉發巨多，他私下告訴我已經穩定有台幣六位數的每月流量分潤。」王尚智也說，張友驊在意外發生前，生活過得相當愜意：「每天十分穩定開心的中午前固定發送數則影音評論，面向與他更有緣份的大陸粉絲。他們夫妻感情極好，不只經常一起出國，平日也經常晚飯後一起散步，日子無諍無擾」，怎料突如其來的意外卻打破這份平靜。現在張友驊還在醫院治療當中，據悉，他在北市吳興街住處附近跌倒當下就失去呼吸心跳，靠救護人員到場進行心肺復甦術、AED電擊才恢復微弱生命跡象，送醫後已經裝上葉克膜治療；目前北醫附醫還採取低溫療法保護他的大腦，盼張友驊可以盡快從昏迷中轉醒。而張友驊不僅是名嘴，過去也曾主持過中天新聞節目《新聞龍捲風》，他在主持期間曾連續1個月報導洪仲丘冤案，讓收視率節節攀升，當時《蘋果日報》爆料，張友驊因此被旺中集團加薪，更因月接50場通告，進帳25萬元，是名嘴界收入前幾名的頭號人物。目前張友驊經營YouTube頻道、中國網站《每日頭條》、百度百家號，持續針對時事做深入剖析，訂閱人數破萬。