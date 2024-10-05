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NBA美國職籃季前熱身賽今（5）日正式開打，洛杉磯湖人則在早上10：30與明尼蘇達灰狼展開交手，此戰湖人「詹皇」LeBron James、Anthony Davis皆未上場，坐在場邊觀戰，球迷們要看到LeBron與兒子Bronny James的「父子合體」，還得要再等等。NBA季前熱身賽今日正式展開，湖人首戰的對手為去年一路殺進西區冠軍戰的灰狼隊，，以給他們更多的休息時間；而身體有傷的Cam Reddish，儘管復健有進展，但今天比賽也不會上，不過「皇子」Bronny James則是會以替補之姿登場。此戰灰狼上半場團隊的投籃把握度相當不錯，半場團隊命中率來到了52.4%，三分球則是18投8中，也有44.4%的水準；下半場易籃再戰後，湖人儘管在第三節末段將比分差縮小至1分，但灰狼很快就回過神來，始終在場上佔據領先優勢，，前鋒Josh Minott則攻下全場最高22分，並附帶8籃板3抄截，且屢屢在場上上演精彩扣籃，也令人印象深刻；新秀Rob Dillingham貢獻21分4助攻，中鋒Luka Garza挹注20分9籃板。至於湖人隊方面，「皇子」Bronny James全場出手6投僅1中，個人僅靠著第四節末段的一次上籃取得分數，貢獻2分、1籃板、1助攻、3阻攻，看得出還在適應場上狀態；