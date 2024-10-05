NBA美國職籃季前熱身賽今（5）日正式開打，洛杉磯湖人則在早上10：30與明尼蘇達灰狼展開交手，此戰湖人「詹皇」LeBron James、Anthony Davis皆未上場，坐在場邊觀戰，球迷們要看到LeBron與兒子Bronny James的「父子合體」，還得要再等等。而此戰最終灰狼則以124：107帶走比賽勝利，至於Bronny則是還在尋找場上感覺，全場共出手6投1中，拿到2分1籃板1助攻3阻攻的數據。
此戰湖人LeBron、AD皆缺陣 Bronny替補僅得2分
NBA季前熱身賽今日正式展開，湖人首戰的對手為去年一路殺進西區冠軍戰的灰狼隊，而本場比賽稍早湖人新任主帥JJ Redick則表示，LeBron James和Anthony Davis都將缺陣，以給他們更多的休息時間；而身體有傷的Cam Reddish，儘管復健有進展，但今天比賽也不會上，不過「皇子」Bronny James則是會以替補之姿登場。
此戰灰狼上半場團隊的投籃把握度相當不錯，半場團隊命中率來到了52.4%，三分球則是18投8中，也有44.4%的水準；至於紫金大軍上半場手感則稍顯冰冷，團隊三分命中率不到三成，半場打完灰狼就以58：49取得領先。
湖人一度追至1分差 但最終氣力放盡
下半場易籃再戰後，湖人儘管在第三節末段將比分差縮小至1分，但灰狼很快就回過神來，始終在場上佔據領先優勢，終場就以124：107帶走比賽勝利，也拿下熱身賽首勝。
本場比賽灰狼隊當家少主Anthony Edwards並未出賽，新同學Julius Randle同樣尚未披上新戰袍出戰，前鋒Josh Minott則攻下全場最高22分，並附帶8籃板3抄截，且屢屢在場上上演精彩扣籃，也令人印象深刻；新秀Rob Dillingham貢獻21分4助攻，中鋒Luka Garza挹注20分9籃板。
至於湖人隊方面，「皇子」Bronny James全場出手6投僅1中，個人僅靠著第四節末段的一次上籃取得分數，貢獻2分、1籃板、1助攻、3阻攻，看得出還在適應場上狀態；Austin Reaves攻下16分5籃板7助攻，首輪新秀Dalton Knecht貢獻16分3籃板，D'Angelo Russell得到14分3助攻。
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NBA季前熱身賽今日正式展開，湖人首戰的對手為去年一路殺進西區冠軍戰的灰狼隊，而本場比賽稍早湖人新任主帥JJ Redick則表示，LeBron James和Anthony Davis都將缺陣，以給他們更多的休息時間；而身體有傷的Cam Reddish，儘管復健有進展，但今天比賽也不會上，不過「皇子」Bronny James則是會以替補之姿登場。
此戰灰狼上半場團隊的投籃把握度相當不錯，半場團隊命中率來到了52.4%，三分球則是18投8中，也有44.4%的水準；至於紫金大軍上半場手感則稍顯冰冷，團隊三分命中率不到三成，半場打完灰狼就以58：49取得領先。
湖人一度追至1分差 但最終氣力放盡
下半場易籃再戰後，湖人儘管在第三節末段將比分差縮小至1分，但灰狼很快就回過神來，始終在場上佔據領先優勢，終場就以124：107帶走比賽勝利，也拿下熱身賽首勝。
本場比賽灰狼隊當家少主Anthony Edwards並未出賽，新同學Julius Randle同樣尚未披上新戰袍出戰，前鋒Josh Minott則攻下全場最高22分，並附帶8籃板3抄截，且屢屢在場上上演精彩扣籃，也令人印象深刻；新秀Rob Dillingham貢獻21分4助攻，中鋒Luka Garza挹注20分9籃板。
至於湖人隊方面，「皇子」Bronny James全場出手6投僅1中，個人僅靠著第四節末段的一次上籃取得分數，貢獻2分、1籃板、1助攻、3阻攻，看得出還在適應場上狀態；Austin Reaves攻下16分5籃板7助攻，首輪新秀Dalton Knecht貢獻16分3籃板，D'Angelo Russell得到14分3助攻。