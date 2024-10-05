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洛杉磯湖人今（5）日在在NBA 2023-24季前熱身賽出戰明尼蘇達灰狼，「皇子」Bronny James獲得出賽機會，他上場約16分鐘，得到2分，進攻發揮不理想，但靠著出色的體能條件送出3次「火鍋」。知名「詹皇」Skip Bayless在個人社群上點出，Bronny進攻不穩定，但防守端有著靠著積極的追防完成阻攻，直言這樣的表現：「有點像他爸」。Bronny能順利進入NBA並站上球場，最開心的應該就是Skip Bayless了，外界都知道他是知名「詹黑」，大量的流量來自於攻擊James。Bayless和另一個「詹粉」球評Shannon Sharpe在節目上常常針鋒相對，吸引關注。不過Bayless黑歸黑，有時候經常能夠爆出讓人感到有趣的數據和觀點，因此還是有不少人喜歡看他的點評。今天湖人在熱身賽對上灰狼，LeBron James和Anthony Davis都沒有出賽，Bayless準時進場，很快在個人社群網站上發文：「快讓Bronny進場」，之後他又寫到：「歡迎來到 NBA，小LeBron James」。上半場比賽Bronny替補出戰5分多鐘，沒有得到任何分數，Bayless見獵心喜寫道：「Bronny替的開局進攻不穩定，錯失3次出手，不順利的失誤，但有兩次從後追趕的阻攻——迷你追帽，有點像他爸。」最終灰狼以124：107大勝湖人，Bronny全場出賽16分鐘，6投1中，得到2分1籃板1助攻，Bayless總結說，「Bronny的首次出戰並不太令人印象深刻……但我很期待他和他爸一起上場。」