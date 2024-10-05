中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels韓籍啦啦隊南珉貞今（5）日受邀擔任品牌一日店長，來台灣已經將近半年，南珉貞自稱是「台妹小南」，還說已經很適應台灣的生活，笑說許多粉絲常常在夜市捕捉到她在吃美食。她也坦然提到了自己離婚一事，不過她表示自己很需要愛情，不會因為離婚就排斥戀愛和婚姻，還加碼爆料了自己的理想型。

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否認是挑食鬼　南珉貞宣稱只有不吃菜

由於南珉貞有「挑食鬼」稱號，對此她撒嬌否認，宣稱自己只是不吃菜，學的第一句中文就是「不要香菜」，喜歡的台灣食物則是剉冰和甜點，不過來台灣後並沒有變胖，她認為因為台灣的食物比較清淡，反而吃得更健康。

▲南珉貞表示為了喜歡自己的粉絲選擇公開離婚消息。（圖／記者朱永強攝影）
▲南珉貞表示為了喜歡自己的粉絲選擇公開離婚消息。（圖／記者朱永強攝影）
首談公布離婚心境　為了粉絲選擇說出來

先前公布離婚消息後引發外界關注，南珉貞坦言在公開以前是有點苦惱，畢竟「離婚」不算是太好的單字，但她覺得比起隱藏起來，還是說出來比較好，反正不管怎樣一定會有不喜歡自己的人，為了支持自己的人，她選擇公開消息。

不排斥戀愛、再婚　想生和自己一樣的孩子

雖然結束了一段婚姻，但她表示她是「沒有愛情人生就不完整」的類型，所以不會排斥戀愛，有喜歡的人的話會想要嘗試，如果有不錯的台灣男生也可以，還笑說自己百分之百還敢結婚，因為想要看到和自己長一樣的小孩子。

至於心目中的理想型，南珉貞說自己不看外貌，喜歡誠實、腳踏實地的人，並且因為自己很重視工作、是個女強人，希望另一半是可以理解、體貼自己去放手工作的人。

▲南珉貞透露理想型，表示自己會不看外貌。（圖／記者朱永強攝影）
▲南珉貞透露理想型，表示自己會不看外貌。（圖／記者朱永強攝影）

 

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