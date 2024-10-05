夏天即將過去，不少人在這一個月也陸續收到8月、9月的電費帳單，往往都認為夏天因為吹冷氣電費較高，所以看到電費帳單即便數字高，也摸摸鼻子直接繳費。不過，最近有人收到最新9月的帳單之後，發現使用電量突然暴增2倍多，沒想到憑藉帳單上一組神奇代碼，就發現根本是台電人員抄表錯誤，貼文引起廣大迴響。
專門教理化的「paco老師」近日在IG上分享，表示自己收到最新一期9月的帳單，結果上面金額顯示要繳5929元，讓他直呼：「嚇死我了，我從來沒有繳過這麼多錢」，於是他又看看電費帳單上的明細，發現自己去年同期使用度數是705度，結果今年同期卻暴增到1591度，讓他感到非常不合理。
家裡用電量突翻車暴增2倍！看帳單對比電表數字抓出真相
「paco老師」隨後也馬上致電給台電人員，要求複查，沒想到真的是台電人員抄表錯誤。「paco老師」也提供一項指標，就是電費帳單上有一個「本期指數」的數字，接下來找到家中的電表，上面會有一顆按鈕，直接按下去，按到底下有寫Kw/h的字樣，可以看看上面數字跟帳單的代碼是否一樣，如果是不同的就是台電人員抄錯了。
以「paco老師」該張9月帳單來看，上面的「本期指數」是3047，結果去按電表看到數字卻顯示「2298」，這就是台電人員抄表錯誤，才會導致電費暴漲。「paco老師」也表示，如果家裡是住在社區大樓的民眾，可以詢問管理員電表的位置，他會知道並且告訴你。」
貼文曝光後，吸引超過8萬人按讚朝聖「傻眼.....所以真的有可能會抄錯電表欸，我看一堆人應該都被抄錯了」、「哇！這個不懂超虧的」、「我家這個月也多一倍，正在等台電人員來複查」、「我看是很多抄表員在偷懶吧，這真的很離譜，1000度以上的收費是差超級多的」、「這太誇張....一堆人可能是錯的都繳費了。」
電費突然暴增先別傻傻繳費！聯絡台電人員複查以免虧錢
事實上，這種電費暴增的案例早已不是第一次發生，在8月底的時候，台中北屯一處社區許多住戶收到電費帳單時，就有發現電費暴漲數倍的問題，有人甚至飆破萬元，結果住戶集體向台電台中區追查才發現，抄表員根本就沒有到場抄表，而是直接用「推算」的，導致多達114戶人受影響。
當時台電台中區處也坦言，是外包的抄表員沒有到場抄錄電表，除對承攬商依契約扣款外，也要求開除該名抄表員，並且派人重新抄表。因此如果自己家中這幾個月的電費和去年同期相比，一看就知道是異常的狀態，千萬不要傻傻的就跑去繳費，記得聯絡台電人員複查，以免傷了荷包，虧錢還不自知啊！
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家裡用電量突翻車暴增2倍！看帳單對比電表數字抓出真相
「paco老師」隨後也馬上致電給台電人員，要求複查，沒想到真的是台電人員抄表錯誤。「paco老師」也提供一項指標，就是電費帳單上有一個「本期指數」的數字，接下來找到家中的電表，上面會有一顆按鈕，直接按下去，按到底下有寫Kw/h的字樣，可以看看上面數字跟帳單的代碼是否一樣，如果是不同的就是台電人員抄錯了。
以「paco老師」該張9月帳單來看，上面的「本期指數」是3047，結果去按電表看到數字卻顯示「2298」，這就是台電人員抄表錯誤，才會導致電費暴漲。「paco老師」也表示，如果家裡是住在社區大樓的民眾，可以詢問管理員電表的位置，他會知道並且告訴你。」
貼文曝光後，吸引超過8萬人按讚朝聖「傻眼.....所以真的有可能會抄錯電表欸，我看一堆人應該都被抄錯了」、「哇！這個不懂超虧的」、「我家這個月也多一倍，正在等台電人員來複查」、「我看是很多抄表員在偷懶吧，這真的很離譜，1000度以上的收費是差超級多的」、「這太誇張....一堆人可能是錯的都繳費了。」
電費突然暴增先別傻傻繳費！聯絡台電人員複查以免虧錢
事實上，這種電費暴增的案例早已不是第一次發生，在8月底的時候，台中北屯一處社區許多住戶收到電費帳單時，就有發現電費暴漲數倍的問題，有人甚至飆破萬元，結果住戶集體向台電台中區追查才發現，抄表員根本就沒有到場抄表，而是直接用「推算」的，導致多達114戶人受影響。
當時台電台中區處也坦言，是外包的抄表員沒有到場抄錄電表，除對承攬商依契約扣款外，也要求開除該名抄表員，並且派人重新抄表。因此如果自己家中這幾個月的電費和去年同期相比，一看就知道是異常的狀態，千萬不要傻傻的就跑去繳費，記得聯絡台電人員複查，以免傷了荷包，虧錢還不自知啊！