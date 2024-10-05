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▲專門教理化的「paco老師」近日收到電費帳單，表示去年自己同期使用度數是705度，結果今年暴增到1591度，電費逼近6000元，讓他感到不合理。（圖/IG@paco老師）

▲「paco老師」教學從帳單揪出兇手，看帳單上的「本期指數」對應家中電表的數字，如果數字不相同，就代表台電抄表員抄錯。（圖/IG@paco老師）

夏天即將過去，不少人在這一個月也陸續收到8月、9月的電費帳單，往往都認為夏天因為吹冷氣電費較高，所以看到電費帳單即便數字高，也摸摸鼻子直接繳費。不過，最近有人收到最新9月的帳單之後，專門教理化的「paco老師」近日在IG上分享，表示自己收到最新一期9月的帳單，，於是他又看看電費帳單上的明細，「paco老師」也提供一項指標，以「paco老師」該張9月帳單來看，，這就是台電人員抄表錯誤，才會導致電費暴漲。貼文曝光後，吸引超過8萬人按讚朝聖、「這太誇張....一堆人可能是錯的都繳費了。」事實上，這種電費暴增的案例早已不是第一次發生，在8月底的時候，台中北屯一處社區許多住戶收到電費帳單時，因此如果自己家中這幾個月的電費和去年同期相比，一看就知道是異常的狀態，千萬不要傻傻的就跑去繳費，