NBA美國職籃季前熱身賽今（5）日正式開打，而台灣時間早上10：30分則由洛杉磯湖人對陣明尼蘇達灰狼，此戰灰狼最終在團隊命中率高達5成的情況之下，終場就以124：107帶走勝利。備受關注的「皇子」Bronny James，本場比賽也以替補身份出賽，不過看得出還在適應場上節奏，最終僅留下2分1籃板1助攻3阻攻的成績，而根據美媒統計，Bronny如今季前熱身賽首戰單場3阻攻的表現，也是繼「閃電俠」Dwyane Wade在2003年後的後衛第一人，不過美國網友卻不大領情。
本場比賽湖人陣中2大球星「詹皇」LeBron James、Anthony Davis皆未出賽，至於灰狼部分少主Anthony Edwards、新同學Julius Randle同樣缺陣。
Bronny今日手感冰冷 全場6投僅1中
而湖人在今年選秀會上選進的「皇子」Bronny James，今日也獲得出賽機會，全場共替補上場16分鐘，出手6投僅1中，個人僅在第四節比賽末段靠著上籃得到2分，並貢獻1籃板、1助攻、3阻攻成績，正負值則為-12。
Bronny防守端仍有貢獻 單場送出3阻攻
而根據數據網站《StatMamba》統計，Bronny James今晚在防守端上個人貢獻3次阻攻，也成為繼傳奇球星「閃電俠」Dwyane Wade在2003年之後，第一位在季前熱身賽首秀上，得到3個或更多阻攻的後衛，寫下難得紀錄。
不過Bronny今日得到這樣的數據，許多美國網友則是不領情，並紛紛留言寫下看法：「把Bronny拿來跟Wade比，是不是搞錯什麼了」、「感覺沒人在乎」、「這個數據真沒用」、「Bronny進攻端還是要再加油」。
而Bronny James賽前受訪時，談到將代表湖人出戰熱身賽，他則表示：「當然，我會感到一些緊張，這是肯定的，但我很興奮能上場學習，向那些在我面前打球的人學習。如果我有機會展示自己的球技，我會盡我所能做到最好。」「現在我們（和父親）是隊友了，所以，我們會更多討論比賽，和與其相關的事情。是的，我已經準備好了。」Bronny如此說到。
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Bronny今日手感冰冷 全場6投僅1中
而湖人在今年選秀會上選進的「皇子」Bronny James，今日也獲得出賽機會，全場共替補上場16分鐘，出手6投僅1中，個人僅在第四節比賽末段靠著上籃得到2分，並貢獻1籃板、1助攻、3阻攻成績，正負值則為-12。
Bronny防守端仍有貢獻 單場送出3阻攻
而根據數據網站《StatMamba》統計，Bronny James今晚在防守端上個人貢獻3次阻攻，也成為繼傳奇球星「閃電俠」Dwyane Wade在2003年之後，第一位在季前熱身賽首秀上，得到3個或更多阻攻的後衛，寫下難得紀錄。
不過Bronny今日得到這樣的數據，許多美國網友則是不領情，並紛紛留言寫下看法：「把Bronny拿來跟Wade比，是不是搞錯什麼了」、「感覺沒人在乎」、「這個數據真沒用」、「Bronny進攻端還是要再加油」。
而Bronny James賽前受訪時，談到將代表湖人出戰熱身賽，他則表示：「當然，我會感到一些緊張，這是肯定的，但我很興奮能上場學習，向那些在我面前打球的人學習。如果我有機會展示自己的球技，我會盡我所能做到最好。」「現在我們（和父親）是隊友了，所以，我們會更多討論比賽，和與其相關的事情。是的，我已經準備好了。」Bronny如此說到。