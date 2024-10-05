我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃季前熱身賽今（5）日正式開打，而台灣時間早上10：30分則由洛杉磯湖人對陣明尼蘇達灰狼，此戰灰狼最終在團隊命中率高達5成的情況之下，終場就以124：107帶走勝利。備受關注的「皇子」Bronny James，本場比賽也以替補身份出賽，不過看得出還在適應場上節奏，最終僅留下2分1籃板1助攻3阻攻的成績，本場比賽湖人陣中2大球星，至於灰狼部分少主Anthony Edwards、新同學Julius Randle同樣缺陣。而湖人在今年選秀會上選進的「皇子」Bronny James，今日也獲得出賽機會，全場共替補上場16分鐘，出手6投僅1中，而根據數據網站《StatMamba》統計，Bronny James今晚在防守端上個人貢獻3次阻攻，，寫下難得紀錄。不過Bronny今日得到這樣的數據，許多美國網友則是不領情，並紛紛留言寫下看法：「把Bronny拿來跟Wade比，是不是搞錯什麼了」、「感覺沒人在乎」、「這個數據真沒用」、「Bronny進攻端還是要再加油」。而Bronny James賽前受訪時，談到將代表湖人出戰熱身賽，他則表示：「如果我有機會展示自己的球技，我會盡我所能做到最好。」「」Bronny如此說到。