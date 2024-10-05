2024年美國職棒大聯盟季後賽第二階段分區系列賽明(5)日點燃戰火，台灣時間凌晨1：05由老虎、守護者之戰率先登場。而以逸待勞的地主軍守護者早已做足準備，並進行多場的模擬賽，同時教練團也將此系列賽定調為「投手海」之戰。
守護者教練團在訪問中提及，「我們推估老虎將使用大量的投手，甚至不惜用投手車輪戰，這讓我們難以預測下一戰的真正的主戰投手是誰，先發有可能只投了幾局就退場。」
原本預期可能碰上太空人，未料老虎逆勢突圍。守護者教練Stephen Vogt表示，「其實針對老虎，我們也做了足夠的情蒐和分析，教練團、影像分析師等人員都已做好準備。」
Vogt補充：「我們很熟悉Tigers牛棚的戰術，所以擬出各種應變方案，也會提前設定攻擊策略。」
美國媒體分析指出，「老虎隊在外卡賽使用大量的投手，收到很好的效果，其中7名投手只被強大的太空人打線得到2分，且沒有任何一位投手碰過太空人打者兩次。這樣的成果讓老虎嚐到甜頭，到了分區系列賽可能變本加厲」
至於《台灣運彩》則看好守護者勝出，不讓分賠率僅1.52，低於大都會的1.98。而根據《球王體育賽事inplayZ》的資訊顯示，看好度守護者拔得頭籌的約56%，略優於老虎。
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原本預期可能碰上太空人，未料老虎逆勢突圍。守護者教練Stephen Vogt表示，「其實針對老虎，我們也做了足夠的情蒐和分析，教練團、影像分析師等人員都已做好準備。」
Vogt補充：「我們很熟悉Tigers牛棚的戰術，所以擬出各種應變方案，也會提前設定攻擊策略。」
美國媒體分析指出，「老虎隊在外卡賽使用大量的投手，收到很好的效果，其中7名投手只被強大的太空人打線得到2分，且沒有任何一位投手碰過太空人打者兩次。這樣的成果讓老虎嚐到甜頭，到了分區系列賽可能變本加厲」
至於《台灣運彩》則看好守護者勝出，不讓分賠率僅1.52，低於大都會的1.98。而根據《球王體育賽事inplayZ》的資訊顯示，看好度守護者拔得頭籌的約56%，略優於老虎。