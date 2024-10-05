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▲江蕙（左）和周杰倫（右）情同姐弟，周杰倫女兒還特別錄音為江蕙加油打氣。（圖／江蕙二姐臉書、周杰倫IG）

台語天后「二姐」江蕙時隔9年宣布復出，將在今（5）日晚上登上台北大巨蛋，為113年國慶晚會獻唱，據傳她今晚將演唱3首歌曲，表演時長約20分鐘，許多觀眾都引頸期盼。而江蕙也相當重視這次的演出，從昨晚一路彩排到今日凌晨，回到家後還再次檢視表演細節，整晚都沒有睡覺。而此次江蕙登台的服裝也提早曝光，據悉這次禮服依舊是由好姐妹設計師林莉打造，江蕙將穿鏤空亮片的禮服登場。據《壹蘋新聞網》報導，江蕙為了在國慶晚會上呈現完美的表演，從昨天晚上一路彩排到今日凌晨，一整晚都沒有睡覺，還說「想到要上台，腎上腺素就來了。」不過一度傳出江蕙在開唱前傳出因為感冒而燒聲，所幸在開唱之前就已經痊癒，和她情同姐弟的周杰倫，也讓大女兒特別錄音為江蕙打氣，讓江蕙更有力氣準備國慶晚會的表演。關於江蕙的彩排狀況，節目策劃單位寬宏藝術也透露，江蕙確實從昨晚一路彩排到今日凌晨，且彩排結束回到家之後，依舊沒有躺下來休息，對於演出要求完美的她，再次檢視並要求團隊加強所有演出的內容與細節，結果整夜未眠，打算在今日演出結束後，再好好的補眠。而這次江蕙的服裝設計也提前曝光，這次二姐演出服裝依舊由設計師林莉設計，採用法國進口鏤空亮片花網紗，上面有抽象藝術的「牡丹花」圖騰，象徵國尊繁榮昌盛，家重富貴平安，人喜幸福吉祥的祝福意涵，也是在國慶日表達祝福之意，牡丹花斗篷兩側的長長水袖的寓意則是祝福遠遠流長之意。江蕙還將帶上Piaget伯爵與台灣品牌Redwood Jewelry的飾品。江蕙演出視覺主要素材則採用知名畫家吳繼濤的作品，這次演出採傳統水墨，台灣在地風景寫生的創作，模擬屏風呈現，還會有飛舞在樂手間的台灣蝴蝶。據了解，吳繼濤在1968年出生於台灣台南市，現為書畫創作者，作品多為台灣在地寫⽣，是國立台北藝術⼤學美術學院專任教授，兼任東海⼤學美術研究所。