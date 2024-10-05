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▲東海、銀赫（右）喊話台灣老婆「一定要來看」。（圖／藝尚）

韓團SUPER JUNIOR-D&E（SJ-D&E）東海、銀赫將在11月9日、10日於林口體育館開唱，明年1月25日、26日移師高雄跟ANNIE（粉絲名）續攤同歡。台北2場的1.2萬張門票今（5）日中午12點販售，立刻湧入3萬人同時在線搶購，一開賣就秒殺，預計今下午3點半會清票釋出未結帳票券重新開賣，粉絲們趕緊把握最後機會。SJ-D&E宣布將在今年11月9日、10日以及明年1月25日、26日舉行《2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE》台北、高雄場，東海、銀赫屆時會帶來什麼精彩的表演，讓「台灣老婆（銀赫習慣用語）」非常期待。東海與銀赫2024年的行程大爆滿，除了隨著SUPER JUNIOR在今年1月和8月來台演出、3月參加高雄音樂季，中間也在日本舉行長達2個月的巡迴演唱會，最近還推出新專輯《INEVITABLE》，十分忙碌。而這次的全新世巡《2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE》可說是2人的全新挑戰，9月28日、29日在首爾開跑，吸引全球各地上萬名的ANNIE前往朝聖，絢麗的舞台效果讓粉絲尖叫連連；接下來亞洲巡迴首站將會來到台灣，這回移師林口體育館舉行，將帶來與以往不同的演出，台灣場更是一口氣要唱台北跟高雄2個城市共4場，他們喊話「老婆們」千萬別錯過這次的演唱會。演出時間：2024年11月09日（六）18：002024年11月10日（日）16：00演出地點：林口體育館演出票價：VIP席6280、5280、4200、3800、2640（身障）售票日期：2024年10月5日（六）中午12點售票系統：全台7-11 ibon售票