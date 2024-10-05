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▲基隆後備指揮部提供家戶清理的協助，兩處地下室的淤泥，目前已調派機具進行清理。（圖／基隆市政府提供）

▲社區旁邊土石流，由基隆市府工務處負責，清除已經傾洩下的土石流，後續再進行擋土牆施工。（圖／基隆市政府提供）

中正區調和街的碧砂山水社區在這次風災中遭受重創，基隆市長謝國樑多次前往勘災，今（5）日中午又趕到社區關切復原進度，並感謝後備指揮部協調兵力、區公所則協助抽水及清除淤泥，期盼讓社區住戶們早日回歸正常生活。謝國樑表示，市府持續關切碧砂山水社區的復原進度，感謝基隆後備指揮部提供家戶清理的協助，有關家中積水的部分也請區公所協助抽水，至於兩處地下室的淤泥，目前已調派機具進行清理。謝國樑指出，碧砂山水是這次風災的重災區，有關社區旁邊土石流的問題，由市府工務處負責，將持續針對已經傾瀉下來的土石進行清除，後續再進行擋土牆施工，加強水土保持工作，當務之急還是讓社區住戶們先回歸正常生活。由於碧砂山水社區地下室的水塔也在這次風災中被沖刷下來的土石汙染，居民這幾天都沒有乾淨的飲用水，謝國樑表示，短期先責成秘書送瓶裝水給住戶應急，工務處也將協調自來水公司的水車前來支援，等到水塔清洗乾淨後再送進乾淨的自來水問題應該就能解決。