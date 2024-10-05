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「皇子」Bronny James今（5）日在老爸LeBron James的眼前完成了NBA生涯的第一場季前熱身賽，在洛杉磯湖人以107：124輸給明尼蘇達灰狼的比賽，他總計拿下2分，送出3次阻攻。進攻表現從夏季聯盟的低迷延續至今，球迷也調侃他：「肯定會和老爸一起拿下超過4萬分」。這場季前熱身賽LeBron James和Anthony Davis都沒有出賽，Bronny替補出戰，全場出賽16分鐘，6投1中，得到2分1籃板1助攻3阻攻，他這場直到第四節剩下56秒左右時才靠著上籃拿2分，也是此役唯一得到的分數。James和Davis今年夏天參加巴黎奧運，休息沒多久就又開始參加球隊訓練營，今天兩人並沒有被安排出賽，而是僅在場邊觀戰。末節James在場邊被拍到在摳手指，這場勝負無關緊要的季前賽，比賽氛圍確實有些無聊陳悶。Bronny在進聯盟前就被評價進攻還沒達到這個層級的水準，但防守能力有期待的空間，今天這場比賽也和他的球員報告相符。水能載周亦能覆舟，鎂光燈為Bronny帶來流量和機會，但打不好時也少不了批評。賽後不少球迷調侃：「恩，我確定他和他爸會一起獲得4萬分」、「有一點是肯定的：他們將成為NBA史上得分最高的父子檔，就像NHL的Gretzky兄弟一樣」、「體育史上最受期待的第55順位秀，即使是本屆狀元和榜眼的聲量也比不上Bronny」、「Bronny James精彩阻攻幫助湖人將分差保持在落後16分！」。湖人後衛Austtin Reaves這場出賽24分鐘，9投2中，三分球5投2中，罰球10投10中，得到16分5籃板7助攻3抄截。23歲鋒線Dalton Knecht全場13投7中，得到16分。