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▲秋田市市長穗積志與台南市長黃偉哲互贈紀念品。（圖／南市府提供）

▲秋田市長穗積志率竿燈祭團隊來台南，將秋田市原汁原味的「秋田竿燈祭」移師台南「2024南瀛國際民俗藝術節」。（圖／南市府提供）

日本秋田市今年不僅將已有270年歷史的日本東北三大祭之一秋田竿燈祭今年移師台南「2024南瀛國際民俗藝術節」外，秋田市今(5)日也由市長穗積志與台南市市長黃偉哲簽署交流合作合意書，高聳的竿燈十分壯觀。黃偉哲也期盼藉著文化以及學生的體育交流，能讓年輕世代間有深入了解互動的機會。黃偉哲除感謝過去秋田市持續推動實質交流，期待簽署之後開啟兩市交流的新篇章，也感謝秋田市長穗積帶著「秋田竿燈祭」的表演團隊來進行文化交流，接下來永仁高中也預定出訪秋田市，希望藉著文化以及學生的體育交流，能讓年輕世代間有深入了解互動的機會。黃偉哲認為，秋田市是一座非常美麗的城市，期待未來彼此藉由在觀光、文化等互動往來，共創發展。聽聞穗積市長此行也會造訪母親的母校台南女中，找尋母親在台南生活的足跡，期望穗積市長此行能夠滿載而歸，並希望希望藉由此次簽署儀式更深化台日雙方情誼。秋田市長穗積表示，2019年首次與黃偉哲市長見面時雙方就相談甚歡，相約先進行實質交流並朝締約目標邁進，疫情期間彼此交流的想法也絲毫沒有改變，特別是台南女中為母親的母校，母親回日之後也擔任多年同學會會長，因此對台南有一份特別的感情，今日能與台南簽署合意書，由衷感到喜悅。秋田市位於日本東北地方的秋田縣，為該縣第一大城，2017年台南應用科技大學與秋田公立美術大學簽署國際交流協定後，秋田市積極展開與台南的交流，疫情期間也與台南以互派魚頭君及秋田犬作為觀光大使的方式，於雙方官方臉書上推廣。