我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天羊肉就位在南門市場對面。（圖／記者葉盛耀攝）

▲羊肉湯的湯頭為蒜頭口味，配上羊排骨，裡頭可看見燉到綿爛的蒜頭。（圖／記者葉盛耀攝）

▲每一塊羊排骨，都燉到相當軟嫩。（圖／記者葉盛耀攝）

▲只要加價10元就有的滷肉飯，份量不小。（圖／記者葉盛耀攝）

▲想要加湯，自己走到廚房窗口，服務人員就會幫忙。（圖／記者葉盛耀攝）

在台北市區想吃一碗滷肉飯，竟然只要10元！不過這是「加價購」才有，台北羅斯福路上、南門市場對面的「樂天羊肉」，主打羊肉湯，在這個入秋之際，微涼氣候品嚐最是適合。「樂天羊肉」的羊肉湯主打三種湯頭，當歸、清燉與蒜頭，肉也有兩款選擇，分有羊肉片與羊排骨。記者這天點了坊間較少見的蒜頭口味，配上排骨。湯頭裡的蒜頭以煮到綿爛，也因此僅會讓湯帶著甜味而無辛辣，淡淡的蒜香襯托著羊肉釋出的精華甜韻。至於排骨，同樣早已燉到夠爛，入口稍微一抿即骨肉分開，雖帶些微油筋卻也相當軟嫩好嚼，有羊肉香而無羊羶。另外，點來佐湯的滷肉飯，其實大有來頭，原來「樂天羊肉」與同樣裝潢走文青風的知名小店「純發魯肉飯」是兄弟店，做出的滷肉飯同配方，上頭有連皮帶肉的肥肉丁，底下的白飯煮得粒粒分明，整體略帶偏甜，會令人想起台南肉燥飯的滋味。一碗僅有加購價10元相當划算，雖是小碗的，份量卻是一般店家尺寸大約兩倍大。點湯加飯有優惠之外，還可以免費續湯，但是需自助式地自己將碗端到廚房窗口，且吃完也要記得自行收到工作檯。一碗湯配上滷肉飯，只要160元，整體吃下來不見得相當飽足，因此不太可能成為一餐，但是如果有來南門市場，逛完後倒是很適合來品味一下。地址：台北市中正區羅斯福路一段25號電話：0958 572 101營業時間：11:30~21:00公休：不定休（國慶日有公休）