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113年國慶晚會將在今（5）日登場，有媒體報導，總統賴清德雖然將出席致詞，但會快閃、且大部分時間都待在休息室中，有失總統風度。對此，總統府發言人郭雅慧回應，因應流程規劃以及場館環境觀眾眾多，基於維安考量且兼顧避免擾民，因此總統並未全程出席。有媒體報導，賴清德今晚出席國慶晚會，雖然他會到場致詞，但唱國歌或是表演活動，都只會待在休息室裡；國民黨議員柳采葳批評，唱國歌時，還刻意躲在休息室裡面，如果這不是鄙視國家，鄙視雙十國慶那就是鄙視民眾。對此，郭雅慧表示，這是一則不正確且別有用心的報導，賴清德受邀參與國慶晚會，因應流程規劃以及場館環境觀眾眾多，基於維安考量且兼顧避免擾民，因此並未全程出席。郭雅慧提到，報導內容如「待在休息室裡」等刻意錯誤描述，誤導國人並製造分歧與對立，提醒媒體報導前應以事實為基礎，詳實查證，勿惡意扭曲解讀。此外，民進黨立委吳思瑤也說，今年國慶晚會位置規劃因場地關係，觀眾席居高臨下，2萬多數自由索票，維安考量確實執行上有相當難度，再加上賴清德是第一次進入大巨蛋維安考慮更加審慎，事實上，翻閱歷年國慶晚會，往年晚會並沒有總統全程出席過。吳思瑤說，國民黨急著以錯誤資訊如「待在休息室避唱國歌」製造對立、誤導國人，怎麼不說前總統馬英九任內只參加兩次國慶晚會，2010年則是由副總統蕭萬長代表出席，甚至在2011年後馬政府就開始停辦國慶晚會。吳思瑤強調，雙十國慶是國家盛會，國慶晚會從前總統蔡英文任內開始規律每年舉辦，成為國家生日時的傳統，賴清德上任第一年也延續慣例由地方政府與慶籌會共同舉辦，賴清德也不如馬前總統一樣缺席，「一樁美事在野陣營實在不必要拿來進行政治操作，以不實資訊誤導國人進行政治攻防，只是凸顯格局之小」。