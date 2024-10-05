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大谷翔平今天在比賽上展現自己不斷進步的英文能力！洛杉磯道奇即將在明（6）日和聖地牙哥教士進行季後賽交手，道奇日籍球星大谷翔平將迎來自己大聯盟生涯的第一場季後賽系列賽，今天在接受媒體訪問時，他看起來相當輕鬆自在，還展現自己的英聽能力，在翻譯Will Ireton在幫他翻譯問題前，就搶先用英文給出答案。其實大谷翔平的英文能力比外界了解得更好，過去道奇主帥Dave Roberts就曾提過這一點。平時在休息區、壘包上，大谷翔平也常常主動和大聯盟其他球員打鬧在一起，用一些簡單的對話交投。今天在季後賽前記者會上，大谷翔平對於道奇將和投打戰力都有一定水準的教士隊交手，稱讚對方投手戰力出色，要在打擊區上保持冷靜不容易，但如果自己能在生涯的第一個季後賽中做到這一點，應該能夠打出不錯的數字。之後有記者問大谷「對你的第一次季後賽感到緊張嗎？」，之後他的翻譯Will Ireton正準備翻譯，講到「季後賽….」時，大谷翔平就迅速搶話回答說：「NO！」之後也露出微笑，Ireton則是大笑出來，也讓現場氣氛一下歡樂起來。