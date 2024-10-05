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▲寇乃馨（左4）籌拍首部自製劇，培育台灣本土新秀演員。（圖／寇乃馨 提供）

▲寇乃馨打造台灣首部直屏劇《穿越黑暗擁抱你》，老公黃國倫掛名出品人出錢當金主。（圖／寇乃馨 提供）

知名主持人寇乃馨和資深音樂人黃國倫結婚14年，婚後她成功轉型自媒體教學的明星導師，還有「活動女王」之稱。今（5）日她宣布一項重大計畫，喊話：「懷胎要生了！」原來是她即將要擔任戲劇製作人，籌拍她首部自製的《直屏微短劇》，老公黃國倫則擔任出品人出資力挺，夫妻倆也搬離上海，回到台灣陪伴年邁的父母。寇乃馨籌拍首部自製的《直屏微短劇》，和頗具新媒體經驗的《米奧傳媒》攜手合作，將一起培育本地新秀演員，推出高質量的短篇劇集，並計劃在台灣進行拍攝。老公黃國倫也擔任出品人、當金主投入資金支持妻子的夢想，被問及將投資多少時，他笑言：「哈哈，我已做好心理準備，大不了就忍痛賣掉幾把吉他來籌錢囉！」寇乃馨坦言常常會聽到有人說台灣影劇市場的就業機會不夠多，但其實身邊就有許多熱愛戲劇的人才，然而演出機會常常只有部分演員群才有，因此她決心自己來創造更多演出機會、勇於開創新的戲劇歷史。作為總製作人的她也提到，拍攝直屏微短劇面臨的最大挑戰就是時間與預算的雙重壓力，整部劇的拍攝預計在7天內完成，要求高效率又精準。53歲的寇乃馨畢業於台灣大學外文系，身為高材生的她因為伶俐口才，經常受邀擔任尾牙、記者會的主持人，號稱「尾牙天后」、「活動女王」，在真人秀節目《超級演說家》比賽中的演講被評價「這個女人震驚了13億人」，還曾一手為丈夫黃國倫舉辦十萬人的鳥巢演唱會。