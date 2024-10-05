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北檢昨（4）日偵辦京華城案，向台北地方法院聲請扣押京華城土地，獲法院裁定准予扣押。民眾黨發聲明痛批北檢，強扣柯文哲「圖利」百億的大帽子。對此，時代力量表示，民眾黨全黨淪為法盲，讓台灣人民歎為觀止。時代力量質疑，民眾黨為了法院扣押威京集團鼎越公司持有的京華城土地大發雷霆，不禁讓人疑惑，鼎越公司是民眾黨的附隨組織嗎？京華城是民眾黨的黨產嗎？還是民眾黨是威京集團冠名贊助的政黨？時代力量指出，扣押京華城土地是為了保全沒收不法所得的執行手段，若沒有相當證據法院不會輕易裁准，民眾黨連裁定是法院做的都搞不清楚，全黨淪為法盲，讓台灣人民歎為觀止。時代力量表示，從8月政治獻金假錯帳到柯文哲涉貪爭議，民眾黨「全黨挺貪腐」，一路挑戰會計原則、司法威信，還有全民常識，用邪教的手法聚攏支持者。時代力量呼籲民眾黨懸崖勒馬，停止失格離譜的言行。