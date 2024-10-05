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▲阿波羅電力參展「台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展」，其EPC服務和儲能應用解決方案吸引了大量關注。（圖／阿波羅電力提供）

經濟部日前審議下半年的電價費率，最終決議民生電價不調整，產業電價平均漲幅12.5%，新電價預計10/16正式上路。為了展示其全方位的電力解決方案，阿波羅電力參與「台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展」，其中，阿波羅電力的EPC服務和儲能應用解決方案吸引了大量關注。阿波羅電力公司指出，此次調價後，工業用電大戶在尖峰用電時段的電價可能突破每度10元，而平均電價則可能落在每度5至6元之間。這個價格水準與當前綠電價格相當，意味著綠電價格將與尖峰時段工業用電價格形成「黃金交叉」。在ESG（環境、社會和公司治理）趨勢和成本考量的雙重驅動下，預期企業對綠電轉供的需求將進一步增強。面對電價上漲，許多工業用電大戶正在尋求節省電費的解決方案。其中，利用屋頂太陽能發電來滿足自發自用需求成為一個受歡迎的選擇。據估算，這種方式的發電成本可能在每度3至4元之間。若再配合儲能系統，企業可以透過時間電價調節來進一步降低用電成本，在尖離峰時段每度電可能節省5至6元。此外，儲能系統還具有備用電源的功能，可以有效防範停電造成的營業損失。阿波羅電力公司董事長王惠民表示，隨著台灣鞏固其作為全球半導體科技重鎮的地位，加上未來AI資料中心的陸續建立，整體用電需求必將持續成長。在工業電價調漲的新形勢下，阿波羅電力的服務競爭優勢將更加明顯。公司近期接到的客戶諮詢量較往常有顯著增加，特別是在綠電、EPC、儲能、維運及AI電力應用等四大核心業務領域。王惠民進一步說明，阿波羅電力提供的解決方案不僅能幫助企業節省成本，還能有效防範停電帶來的營業損失。對於那些無法親臨展會現場的潛在客戶，公司也提供了透過官方LINE帳號進行諮詢的便利管道。